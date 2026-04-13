logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan duguje Nathu više od milion evra

Autor Dragan Šutvić
0

Partizan ima dug prema svom najiskusnijem fudbaleru Bibarsu Nathu od čak 1,2 miliona evra.

Partizan ima dosta finansijskih problema i to nije novost. Ono što jeste nova informacija jeste da je među tim dugovanjima i dug prema Bibarsu Nathu. Jednom od najiskusnijih članova tima i čoveku koji je u Humskoj godinama.

Prema informacijama "Mozzartsporta" Nathu se duguje oko 1,2 miliona evra.

"U pitanju su neisplaćene rate iz ugovora kao i bonusi ostvareni u sezonama kada je klub igrao grupnu fazu UEFA takmičenja. Glavnica duga od skoro milion evra nastala je u vrijeme prethodnog rukovodstva Milorada Vučelića i Miloša Vazure, dok je poslije promjene rukovodeće garniture dodato još nešto više od 200.000 evra", navodi se u tekstu.

Interesantno je i da Natho nije htio javno da govori o ovoj temi i tražio je rješenje unutar kluba. Nije se žalio ni kada mu je plata prošlog ljeta smanjena na oko 15.000 evra mjesečno. Jasno je i da će mu u nekom momentu biti isplaćena dugovanja, samo nije poznato da li će to da bude učinjeno odjednom ili na rate. Takođe, izraelski reprezentativac je više puta isticao da bi volio da ostane u Humskoj i po završetku karijere i da ima neku drugu ulogu u klubu.

(Mozzartsport/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan fudbal Bibars Natho

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC