Partizan duguje Nathu više od milion evra

Partizan ima dug prema svom najiskusnijem fudbaleru Bibarsu Nathu od čak 1,2 miliona evra.

Izvor: MN PRESS

Partizan ima dosta finansijskih problema i to nije novost. Ono što jeste nova informacija jeste da je među tim dugovanjima i dug prema Bibarsu Nathu. Jednom od najiskusnijih članova tima i čoveku koji je u Humskoj godinama.

Prema informacijama "Mozzartsporta" Nathu se duguje oko 1,2 miliona evra.

"U pitanju su neisplaćene rate iz ugovora kao i bonusi ostvareni u sezonama kada je klub igrao grupnu fazu UEFA takmičenja. Glavnica duga od skoro milion evra nastala je u vrijeme prethodnog rukovodstva Milorada Vučelića i Miloša Vazure, dok je poslije promjene rukovodeće garniture dodato još nešto više od 200.000 evra", navodi se u tekstu.

Interesantno je i da Natho nije htio javno da govori o ovoj temi i tražio je rješenje unutar kluba. Nije se žalio ni kada mu je plata prošlog ljeta smanjena na oko 15.000 evra mjesečno. Jasno je i da će mu u nekom momentu biti isplaćena dugovanja, samo nije poznato da li će to da bude učinjeno odjednom ili na rate. Takođe, izraelski reprezentativac je više puta isticao da bi volio da ostane u Humskoj i po završetku karijere i da ima neku drugu ulogu u klubu.

(Mozzartsport/MONDO)