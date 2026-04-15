Mijatović "lobira" kod bivših asova Partizana: Zna se koga je zvao, ima plan za novu upravu

Sve su izvjesnije krupne promjene u FK Partizan tokom ljeta i čeka nas borbe najmanje dvije struje. Jednu je Predrag Mijatović već počeo da okuplja.

Sve je jasnije da je došlo do raskola u Partizanu i da imamo dvije struje - jedna koju čini Predrag Mijatović, a druga u kojoj su svi ostali članovi Upravnog odbora, dakle Rasim Ljajić, Milka Forcan, Danko Lazović i Vojin Lazarević. Zbog toga, izvjesno je takođe da će na ljeto uslijediti Izborna skupština, za koju se i jedna i druga strana već spremaju.

Već neko vrijeme pojavljuju se odvojeno, ne sjede zajedno ni u loži, dok po zemlji i regionu traže podršku za formiranje novog rukovodstva. Tako je Predrag Mijatović već razgovarao sa Aleksanderom Čeferinom, prvim čovjekom UEFA, a takođe imao je kontakt i sa ljudima iz takozvanog "Apela za spas Partizana" koji je imao ključnu ulogu u svrgavanju Milorada Vučelića i Miloša Vazure, piše "Mozzart Sport".

Trebalo bi da budu Mijatovićev adut u susret Skupštini, odnosno da neki od potpisnika "Apela" stanu na njegovu stranu. "Minulih dana održan je niz sastanaka sa ljudima iz te organizacije i predočeno im je kako bi bilo dobro da se javno oglase i podrže Mijatovićev plan", navodi se.

Mijatović je u međuvremenu okupio nekadašnje asove Partizana, između ostalih Zorana Tošića, Antonija Rukavinu, Vladimira Stojkovića, Đorđa Tomića i Marka Lomića, obećavši nekima od njih i funkcije u slučaju pobjede na izborima.

"Da li bi bili u Upravnom odboru, da li kao treneri u mlađim kategorijama, da li skauti ili nešto slično, to bi tek kasnije došlo na dnevni red", navodi se i dodaje da je "proces lobiranja" Predraga Mijatovića odavno počeo, pošto planira da obezbijedi široku podršku u okviru aktuelne Skupštine.

Sve u svemu uzbudljivo je ljeto pred Partizanom, ko zna šta nas još čeka...

Ko je potpisao Apel za spas Partizana?

Prije dvije godine bivši igrači i treneri Partizana pobunili su se protiv tadašnjeg rukovodstva u kome su bili Vučelić, Vazura i Iliev, istakavši da je vrijeme za promjene. Potpisnici su bili sljedeći:

Ivan Golac, Zoran Cvetanović, Nenad Stojković, Radmilo Ivančević, Rešad Kunovac, Nikica Klinčarski, Dževad Prekazi, Zvonko Varga, Miloš Đelmaš, Sead Mašić, Dragi Kaličanin, Vladimir Vermezović, Ismet Ugljanin, Slobodan Krčmarević, Radosav Nikodijević, Darko Belojević, Goran Bogdanović, Bajro Župić, Milinko Pantić, Miodrag Bajović, Milorad Bajević, Zoran Batrović, Predrag Spasić, Vujadin Stanojković, Budimir Vujačić, Dejan Marković, Miroslav Stević, Predrag Vasiljević, Bratislav Mijalković, Igor Spasić, Zlatko Zahović, Nenad Bjeković junior, Đorđe Tomić, Vuk Rašović, Viktor Trenevski, Damir Čakar, Saša Ilić, Dragan Isailović, Ljubiša Ranković, Dragan Stoisavljević, Goran Trobok, Aleksandar Vuković, Marjan Gerasimovski, Mateja Kežman, Branko Savić, Andrija Delibašić, Nenad Mišković, Dejan Živkvović, Miladin Bečanović, Ajazdin Nuhi, Ivan Stanković, Dejan Ognjanović, Miroslav Radović, Srđan Radonjić, Nikola Drinčić, Ivan Obradović, Antonio Rukavina, Đorđe Lazić, Nikola Gulan, Darko Maletić, Zoran Tošić, Mladen Božović, Živko Živković, Srđa Knežević, Rajko Brežančić, Ljubomir Fejsa, Radosav Petrović, Darko Brašanac, Vladimir Stojković, Marko Šćepović, Lazar Marković, Saša Marković, Nikola Ninković, Stefan Šćepović, Tomislav Pajović, Miloš Jojić, Petar Škuletić, Nikola Trujić i Marko Janković.