Velibor Vasović tražio da se sklone Peđa Mijatović i Dejan Savićević

Velibor Vasović je godinama pokušavao da promijeni jugoslovenski fudbal. Na kraju je uspio da dočeka smjenu Miljana Miljanića, ali ne i nešto više od toga.

Izašla je lista 100 najboljih štopera svih vremena, a na njoj se našao i legendarni Velibor Vasović. On je tokom karijere bio zaista ne samo vrhunski fudbaler, već i vođa i neko ko je sa Ajaksom igrajući "totalni fudbal" promijenio sport, a nakon karijere je opet htio promjene.

Redovno je rođeni Požarevljanin kritikovao rad Fudbalskog saveza Jugoslavije u koem je tih godina najmoćnija figura bio Miljan Miljanić, a sada se pomalo i zaboravilo da je imao organizaciju koju je nazvao "Udruženje za zaštitu i prosperitet jugoslovenskog fudbala".

Upravo je to njegovo udruženje iskoristilo povoljan trenutak nakon prevrata na vlasti 5. oktobra i obojene revolucije koja se desila na ulicama Beograda i tada je upao u Fudbalski savez!

Pokušaj fudbalskog puča nakon 5. oktobra

Nakon igračke karijere u kojoj se proslavio bio je sjajan trener u Partizanu, Anžeu, PSŽ-u, Etnikosu i Crvenoj zvezdi, a devedesetih je kao funkcioner JUL-a redovno rkitikovao FS Jugoslavije.

"U sedam dana proteklih od beogradske "oktobarske revolucije" Fudbalski savez Jugoslavije (FSJ) izdrzao je dva napada i tako postao jedna od rijetkih organizacija koja za sada uspješno odolijeva talasima "oslobodilaca". Prvo je, u utorak 10. oktobra, u FSJ nenajavljeno banuo Velibor Vasović sa desetak tjelohranitelja i nekolicinom ljudi koji su okupljeni u "Udruženje za razvoj i prosperitet jugoslovenskog fudbala". Pokušaj da svoju dugogodišnju kritiku rada FSJ, u posljednje vrijeme vođenu na tribinama JUL-a i bivše RTS, krunišu preuzimanjem FSJ - nije uspio", pisao je Aleksandar Ćirić tih dana.

Sa Veliborom Vasovićem su se u prostorijama FSJ pojavili novinari, treneri kao i jedan broj neidentifikovanih telohranitelj kako su tadšnji mediji pisali iza zatvorenih vrata se satima većalo o tome šta će se desiti.

"Izabran je "povoljan" trenutak, jer tačno u podne u prostorijama FSJ održava se redovan brifing za novinare, pa je to bila zgodna prilika i za javno predstavljanje, onako "demokratsko", da ne liči na nekakav upad... Desetorica nepoznatih, iz pratnje čelnika Udruženja lijepo su se smjestila od ulaznih vrata na Terazijama 35 do prostorije "kuće fudbala". Bio je ovo prvi direktan kontakt predstavnika Fudbalskog saveza Jugoslavije Branka Bulatovića, generalnog sekretara, i Velibora Vasovića, vođe "Udruženja za zaštitu i prosperitet jugoslovenskog fudbala". Prijateljsko ubjeđivanje, naravno, iza zatvorenih vrata trajalo je više od dva sata, poslije čega su vidno zajapureni predstavnici Udruženja, ne želeći da se obrate okupljenim novinarima, napustili prostorije Saveza", naveo je "NIN" tih dana".

Šta se na kraju desilo?

Branko Bulatović je ubijen 26. marta 2005. godine kada mu je nepoznati napadač pucao dva puta u potiljak u holu Fudbalskog saveza. Sve do tada je bio jedna od ključnih figura srpskog fudbala.

"Izbori u Fudbalskom savezu Jugoslavije sigurno će biti održani prije februara sljedeće godine, kada svima ističe četvorogodišnji mandat. I prije razgovora sa predstavnicima DOS-a to je bio rezultat dva razgovora vođa FSJ. Za koji dan zasjedaće Odbor za hitna pitanja zbog konkretnog dogovora o ubrzanju izbora na svim nivoima", saopštio je Branko Bulatović poslije sastanka sa Vasovićem i dodao: "Razgovor sa Vasovićem i njegovim saradnicima bio je korektan i civilizovan."

Šta je htio Velibor Vasović?

Velibor Vasović tražio da se sklone Peđa Mijatović i Dejan Savićević

"Žestoko su nas kritikovali što reprezentativci ne pjevaju himnu, tražili su od nas da iz tima udaljimo Predraga Mijatovića i Dejana Savićevića zato što su podržavali crnogorsku vlast i predsjednika Mila Đukanovića. Sada su to, izgleda, zaboravili, kao što su zaboravili da se Miljan Miljanić, predsjednik FSJ, posljednjih osam godina nijednom nije pojavio na RTS-u. Nismo mi baš bili miljenici režima iako smo sa nekim ljudima iz vlasti održavali bliske kontakte, jer su oni, uprkos svemu, bili iskreni poklonici fudbala...", rekao je Bulatović tada.

Velibor Vasović je godinama želio da se smanji po njegovim riječima preglomazna Prva liga, takođe je želio neke personalne promjene i prije svega se zalagao za odlazak Miljana Miljanića sa čela jugoslovenskog fudbala.

To je dočekao 2001. godine, ali strukturne promjene nije. Iznenada je preminio 4. marta 2002. godine od srčanog udara. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana.

