Zvezda ušla u "nemoguću" misiju: Dovodi pojačanje za koje je Stanković mislio da nikad neće doći

Crvena zvezda se sprema za dolazak najskupljeg pojačanja u svojoj istoriji i kreće svim silama po brazilsku "desetku" Markinjoša iz Spartaka.

Crvena zvezda dogovorila je već dva pojačanja za ljeto, dok se istovremeno pregovara i sa drugim imenima. Zvezda želi da dovede i nekoliko iskusnih srpskih igrača koji će tako pojačati konkurenciju (prije svih Gudelj i Kostić), dok takođe ima ideju i da dovede jednu "bombu".

U pitanju je brazilski fudbaler Markinjoš koga Dejan Stanković zna iz Ferencvaroša i Spartaka, a za koga je zimus govorio da je samo pusti san, pošto se radi o skupocjenom velemajstoru koga je očekivao u "ligama petica". Ipak, platežna situacija u Zvezdi se i te kako promijenila otkako je Stanković bio prethodni put na "Marakani", tako da će i rukovodstvo pokušati da dokaže to dovođenjem Markinjoša.

Prema posljednjim informacijama "Mozzart Sporta", Crvena zvezda je ponovo otpočela napad na Markinjoša i želi da ga dovede kao najvažnije pojačanje u ljetnom prelaznom roku, nakon što je Spartak odbio sve nalete ove zime.

Pet miliona evra bilo je malo da se dobije Markinjos, posebno jer Spartak nije htio da rizikuje i ostane bez svog najboljeg igrača, što znači da će sigurno na "Marakani" morati da obore rekord srpskog fudbala da ubijede obje strane na dogovor. Očekuje se da to bude i više od osam miliona evra, uz najveću platu na "Marakani", vjerovatno onu u renomeu Marka Arnautovića.

Dejan Stanković je jednom prilikom već i govorio o Markinjoša i o još nekolicini fudbalera sa kojima je sarađivao i koje bi volio da vidi u timu. Sa njim je radio i u Ferencvarošu i Spartaku.

Markinjos (26) ove sezone ima sedam golova i četiri asistencije za Spartak u domaćem prvenstvu i u kupu.

"Markinjoš je došao u Ferencvaroš kao desetka sa Kopakabane. Ne vjerujem da on može da dođe u Crvenu zvezdu. Malo je podigao karijeru na veći nivo, što se tiče finansija. Ezekijel Barko je u svakom smislu bomba. Ugalde? Mislim da to nije realno, ozbiljni su... Dobri momci, fenomenalni igrači. Umjarov mi se sviđa, oko njega se baziralo. To su igrači... Mislim da nije realno, da budem s nogama na zemlji", rekao je Dejan Stanković na predstavljanju u Zvezdi u Beogradu.

