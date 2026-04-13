Zvezda može direktno u Ligu šampiona: Ovo je scenario koji crveno-bijelima otvara velika vrata

Dragan Šutvić
Nade za Crvenu zvezdu i direktan plasman u Ligu šampiona i dalje postoje, ali scenario je samo jedan.

Kako Crvena zvezda može direktno u Ligu šampiona Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda mogla bi direktno da se plasira u Ligu šampiona. Nade za tim Dejana Stankovića i dalje postoje, a one se zasnivaju na petogodišnjem klupskom koeficijentu. Biće neophodno da klub obezbijedi kvalifikacije, kao i da bude šampion u domaćem prvenstvu, a crveno-bijeli su na dobrom putu da ostvare cilj.

Crvena zvezda je trenutno sedma na tabeli koja vodi ka direktnom plasmanu u Ligu šampiona. Međutim, tim Dejana Stankovića je zapravo prvi po ispunjavanju svih kriterijuma, pošto je jedini na čelu nacionalnog takmičenja. U ovom slučaju - Zvezda je prva na tabeli Superlige i tako bi se sa nešto niže pozicije probila iznad rivala u Grčkoj, Ukrajini, Danskoj, Mađarskoj i Škotskoj.

Najveći problem za crveno-bijele biće takmičenja u Ukrajini i Škotskoj, mada će se rezultati pomno pratiti i u Mađarskoj. Šahtjor, Rendžers i Ferencvaroš su najveća prijetnja. Šahtjor je sedam mečeva prije kraja izjednačen sa Čerkasijem, ali ima i meč manje, što dalje kaže da je titula sve izvjesnija.

Rendžers se takođe vratio u trku za titulu, zaostaje svega bod za prvoplasiranim Hartsom. Na Ostrvu ostaje još pet kola do kraja takmičenja, a s druge strane je Ferencvaroš na tri boda zaostatka u odnosu na Đer, a ima i utakmicu manje.

Situacija nije sjajna za tim iz Ljutice Bogdana, ali nade i dalje postoje. U slučaju da se direktan plasman ne obistini, crveno-bijeli će od drugog kola kvalifikacija tražiti proljeće u Evropi.

