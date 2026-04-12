"Hoću da ostavim dublji trag u Zvezdi": Da li Vasilije Kostov ostaje na Marakani?

Vasilije Kostov viđen je za odlazak iz Crvene zvezde ovog ljeta, ali sada kaže da nema ništa protiv ni da ostane.

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vasilije Kostov nije još proslavio 18. rođendan, a već je napravio lijepe stvari sa Crvenom zvezdom ove sezone. Očekuje se da će otići u neki od klubova iz "lige petica" već na ljeto, međutim od njega sada čujemo da mu je prvenstveno san da u Zvezdi ostavi dublji trag.

"Nisam još svjestan svega što sam postigao. Međutim, vjerujem i znam da mogu da uradim još mnogo i budem bolji igrač. I dalje sam dijete za seniorski fudbal. Svestan sam da se nalazim tek na početku karijere", rekao je Kostov za "Žurnal".

"O čemu još maštam? Da zaigram u nekom od klubova iz 'liga petice', prethodno da ostavim dublji trag u Crvenoj zvezdi. Cilj nam je da sezonu završimo sa duplom krunom, a onda se plasiramo u Ligi šampiona", naglasio je Kostov koji je možda ovim čak najavio ostanak u Zvezdi.

To će naravno zavisiti i od toga da li će Crvena zvezda - i sam fudbaler - dobiti ponudu kakvoj se nadaju. Za sada je ideja da se u Zvezdi čeka oko 25 miliona evra, dok su manje ponude za sada odbijene.

"Kao i svaki klinac, želio sam da igram u Crvenoj zvezdi, posebno na evropskoj sceni i postižem golove. Nevjerovatno je da sam sve to već ostvario", naglasio je Kostov i dodao od koga najviše uči:

"Ako bih morao da izdvojim - od Radeta Krunića. Maltene igramo na istoj poziciji, gledajući njega učim kako da se postavljam na terenu, da nađem najbolje rješenje, igram u oba pravca... Krunić voli da dijeli savjete, kao i ostali saigrači. Stariji klupski drugovi gledaju me kao svoje dijete, mlađi se odnose prema meni kao prema bratu, zahvalan sam svima".

Vasilije Kostov (17) ove sezone ima učinak od 13 golova i sedam asistencija, a odigrao je ukupno 37 utakmica.

