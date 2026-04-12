Gudelj slavio pobjedu sezone, a Zvezda baš i ne: Da li ovo znači da ne dolazi na Marakanu?

Autor Dragan Šutvić
Nemanja Gudelj donio veliku pobjedu Sevilji protiv Atletika, pa poljubio grb dok se priča o odlasku. Spominje se i interesovanje Crvene zvezde.

Da li Nemanja Gudelj ostaje u Sevilji Izvor: Matthieu Mirville/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sevilja je odlučila da smijeni Matijasa Almeidu i pokušaće da izbori opstanak sa Luisom Garsijom Plazom, a ako se po jutru dan poznaje - i dogodine ćemo gledati klub iz Andaluzije u La Ligi. U svojoj prvoj utakmici na klupi Sevilje, slavio je na domaćem terenu protiv Atletiko Madrida 2:1 (2:1) i konačno pobjegao iz zone ispadanja.

Pobjeda dolazi samo nekoliko dana pošto je Atletiko Madrid pobijedio Barselonu u Ligi šampiona (0:2), ali ruku na srce Simeone je odmarao više od pola tima. Čak šestorica omladinaca počela su meč, još dvojica ušla su sa klupe, međutim bilo bi ružno bilo šta oduzeti Sevilji sa ove utakmice, pošto je prije svega borbom i požrtvovanjem uspjela da dođe do sva tri boda koja će joj mnogo značiti.

Sve je počelo golom Adamsa iz penala u 10. minutu, potom je mladi Bonar izjednačio u 35, a srpski reprezentativac Nemanja Gudelj je u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena postavio konačnih 2:1.


Kapiten i jedan od najvažnijih igrača Sevilje postigao je gol iz kornera i to tako što nije morao ni da skoči. Vrlo loše je reagovala odbrana Atletika, Gudelj se čak sagnuo na pet metara i postigao je svoj prvi pogodak u sezoni, baš kada je bilo najvažnije za njegovu ekipu.

Da li Gudelj ostaje u Sevilji?

I dalje je sve otvoreno. Crvena zvezda je kontaktirala Nemanju Gudelja kada je čula da iskusni vezni fudbaler neće produžiti ugovor sa Seviljom, da bi se potom pojavile informacije da klub sa "Ramon Sančez Pishuana" ipak želi da nastavi saradnju sa Gudeljom.

Vide ga u klubu kao idealnog igrača koji bi "premostio" u novoj eri kluba, pri promjeni vlasništva, ali i dalje nije ništa stavljeno na papir i sigurno će zavisiti od toga da li će Sevilja opstati u La Ligi.

Podsetimo, Gudelj je od 2019. godine u Sevilji, a igrao je za Ajaks, Sporting, Guangdžou, Tijenđin, AZ, Bredu...



