Nemanja Gudelj ostao bez trenera u Sevilji: Šta sad ovo znači za Crvenu zvezdu?

Nemanja Gudelj je prvo trebalo da ode iz Sevilje, pa da ostane, a sada dolazi do novog obrta.

Izvor: Bagu Blanco/Pressinphoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski reprezentativac Nemanja Gudelj, koji se našao i na novom spisku selektora Veljka Paunovića, ostao je bez trenera za vrijeme pauze u domaćim prvenstvima. To i nije iznenađenje ako znamo da je Sevilja u krizi i da je za vikend izgubila i kod kuće od Valensije (2:0).

Rukovodstvo kluba zato je smijenilo Matijasa Almeidu koji je predvodio ekipu ove sezone, ali ni Argentinac nije uspio da "podigne" slavnog osvajača Lige Evrope, koji ozbiljno "trokira" već nekoliko godina.

Ostaje da se vidi da li će ovo nešto promijeniti oko budućnosti Nemanje Gudelja koji je prvo bio viđen za odlazak, potom je buduće rukovodstvo kluba željelo da mu ponudi novi ugovor i da ga ostavi kao igrača koji će biti tu da "spremi" ekipu za tranzicioni period, dok sada opet situacija ono Matijasa Almeide to mijenja.

Vidjećemo ko će biti novi trener Sevilje i da li će Gudelj biti po njegovom ukusu, a utisak je da se njemu ostajalo u Andaluziji, gdje je već sedam godina i gdje se osjeća kao kod kuće.

Ima li Zvezda šansu?

Sporadično se spominjalo da je da za Gudelja zainteresovana i Crvena zvezda, koja traži iskusne domaće fudbalere koji bi na ljeto došli u Ljutice Bogdana.

Upravo je i Gudelja evidentirala kao jednog od njih, pošto mu ističe ugovor, a sve će zavisi od toga ko bude novi trener Sevilje.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:32 Familija Gudelja na utakmici Sevilja -Betis Izvor: Privatna arhiva Izvor: Privatna arhiva

(MONDO)