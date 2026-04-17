Trener Vojvodine Miroslav Tanjga se oglasio pred treći duel sa Crvenom zvezdom ove sezone.

Izvor: MN PRESS

Vojvodina je ove sezone dva puta pobijedila Crvenu zvezdu - i hoće i "treći skalp" ovog vikenda na "Marakani". Dva najbolja kluba prvog dijela sezone u Superligi Srbije sastaju se u subotu od 17 časova, a trener "lala" Miroslav Tanjga svjestan je dobro da će Zvezda i te kako biti motivisana, bez obzira na ogromnu prednost koju ima na tabeli.

"Ja mislim da će Zvezda biti motivisana, jer nikad nije rado gubila od jednog tima dva puta zaredom. Ali, teren je teren, sudija je isti za sve, uslovi su isti za sve. Oni imaju roster od 20 i nešto igrača za koje pojedinačno možemo da kažemo da igraju u prvih 11. Nemaju Ivanića, Aranutovića, ali to je ista, jaka ekipa, i sigurno motivisanija da nas pobijedi poslije dva poraza. Ali, naša motivacija nije ništa manja", rekao je Tanjga.

Vidi opis Miroslav Tanjga: "Vojvodina je motivisana da i treći put pobijedi Crvenu zvezdu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

"Ovi igrači koji igraju ovde mogu da dobiju svakog i kada su svesni svojih mogućnosti. Moramo da damo 110 odsto, a nekada ni to nije garant za dobar rezultat, ali nam donosi više šanse. Momci odlično treniraju i čekamo odgovor na terenu. Vidio sam i kroz medije da se oni spremaju za nas i to je dobro, jer nas cijene i poštuju", dodao je trener Vojvodine.

Njegova ekipa uspjela je da "obiđe" Partizan na tabeli i želi da do kraja plej-ofa zadrži drugo mjesto, ali želi da ostane sa obje noge na zemlji.

"Moramo da budemo realni, jer smo govorili da je cilj da se plasiramo u Evropu i nama je u glavi bila samo Liga konferencija, a naglas nismo smjeli ni da kažemo. Ali, u međuvremenu, našom voljom, radom, doveli smo sebe u situaciju da shvatamo da nisu drugi bolji od nas i tako moramo da se ponašamo i tako da igramo", rekao je Tanjga i nahvalio igrače.

"Momci su podigli sve na viši nivo, vratili su samopouzdanje. Prije početka niko nije smio da kaže da ćemo da budemo drugi, posebno poslije tih nekoliko odlazaka. Ova ekipa je porasla, zajedno sa klubom i svima ostalima. Klub je omogućio sjajne uslove da bismo mi bili ovdje gdje jesmo. Kada čujemo kako Zvezda priča o Vojvodini, niko ništa ne podrazumijeva. Prije je bilo da Voša ide tamo da ostane neporažena, a mi smo na posljednje dvije utakmice pobijedili i remizirali i to smo zaslužili. I sada idemo tamo da se suprotstavimo, ako budu bolji, čestitaćemo. Nama su bodovi važni, jer poslije Zvezde nam dolazi Partizan i moramo da skupljamo bodove, ostalo sve je prazna priča. Još ništa nismo osvojili niti ostvarili".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:36 Ćiribu, ćiriba, igra Voša ko Barsa: Veliko slavlje posle razbijanja Partizana Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić

(MONDO)