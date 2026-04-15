Ukinuta kazna za FK Novi Pazar: Publika može na stadionu da gleda borbe za Evropu

Donijeta je odluka o ukidanju suspenzije, pa se mečevi u Novom Pazaru neće igrati pred praznim tribinama.
Fudbalski klub Novi Pazar je tokom prethodnih godina jedan od najgledanijih u Superligi Srbije, ali mečevi ovog tima često budu obilježeni incidentima. Posebno se to odnosi na utakmice koje na svom terenu Novi Pazar igra protiv Partizana i Crvene zvezde, nakon čega bude i oštrih kazni. Sada je jedna takva ukinuta!
Kako prenosi portal "3 K", Novi Pazar će u nastavku sezone moći da igra pred svojim navijačima! Ova odluka biće veoma važna u borbi za evropske kvalifikacije, pošto se četa Nenada Lalatovića bori protiv Železničara iz Pančeva za četvrto mjesto u Superligi Srbije, a do kraja sezone ove timove očekuje i meč u Novom Pazaru.
Ekipa Novog Pazara do kraja sezone ima još tri utakmice na svom terenu. Novi Pazar će u prvom kolu plej-of dočekati OFK Beograd, a zatim će u doigravanju za titulu gostovati Radniku, dočekati Čukarički, gostovati Partizanu i Crvenoj zvezdi, ugostiti Železničar iz Pančeva i na kraju gostovati Vojvodini.