Oglasio se agent brazilskog asa: Da li je ovim zalupio vrata Crvenoj zvezdi?

I dok se sve više priča o dolasku Markinjoša u Zvezdu, njegov agent demantuje da se išta promijenilo u odnosu na zimu.

Izvor: Youtube/FC Spartak Moscow

Crvena zvezda je ponovo krenula po Markinjoša, ofanzivnog veznog Spartaka iz Moskve koji joj je bio interesantan i zimus, ali dok u Srbiji stižu vijesti da je sve "vruće" i da je stvar blizu dogovora, s druge strane iz Rusije dolaze drugačije informacije koje se neće dopasti navijačima.

Markinjošov agent Aleksandar Samu oglasio se za "RIA Novosti Sport" i istakao da za sada nema ništa novog u pregovorima o odlasku Brazilca u Beograd.

"Ovo je čista spekulacija. Nemamo ponudu Crvene zvezde. Da li ga Dejan Stanković zove u Zvezdu? Ne. Markinjoš je srećan u Spartaku", rekao je agent brazilskog fudbalera Markinjoša koji je tako, za sada, zatvorio vrata dolasku svog klijenta u redove Crvene zvezde.

Zimus se inače pričalo da bi Zvezda za njega platila oko pet miliona evra, sada se spominje da bi mogla da povisi obeštećenje do osam, ali za sada to iz Rusije demantuju.

Markinjoš ove sezone ima sedam golova i četiri asistencije za Spartak u domaćem prvenstvu i u kupu.

Izvor: MN PRESS

Dejan Stanković je jednom prilikom već i govorio o Markinjošu i o još nekolicini fudbalera sa kojima je sarađivao i koje bi volio da vidi u timu. Sa njim je radio i u Ferencvarošu i Spartaku.

"Markinjoš je došao u Ferencvaroš kao desetka sa Kopakabane. Ne vjerujem da on može da dođe u Crvenu zvezdu. Malo je podigao karijeru na veći nivo, što se tiče finansija. Ezekijel Barko je u svakom smislu bomba. Ugalde? Mislim da to nije realno, ozbiljni su... Dobri momci, fenomenalni igrači. Umjarov mi se sviđa, oko njega se baziralo. To su igrači... Mislim da nije realno, da budem s nogama na zemlji", rekao je Dejan Stanković na predstavljanju u Zvezdi u Beogradu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!