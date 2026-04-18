Crvena zvezda razbila Vojvodinu u derbiju Superlige Srbije (FOTO, VIDEO)

Crvena zvezda je ubjedljivo savladala Vojvodinu u derbiju prvog kola plej-ofa Superlige Srbije.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Vojvodinu (4:1) u prvom kolu plej-ofa Superlige Srbije, a taj meč mogao bi da se ispostavi i kad veoma važan za plasman na tabeli oba tima. Aktuelni šampion Srbije i lider Superlige sada je na korak od odbrane titule, dok Vojvodini predstoji velika borba protiv Partizana za drugo mjesto, a već u narednoj rundi će crno-bijele dočekati u Novom Sadu.

CRVENA ZVEZDA - VOJVODINA 4:1 (2:0)

Ključni momenat meča na "Marakani" dogodio se u 20. minutu kada je drugi žuti, odnosno crveni karton zaradio Siniša Tanjga, sin trenera Novosađana Miroslava Tanjge, pa su crveno-bijeli u finišu prvog dijela stigli do dvostruke prednosti sa igračem više.

Najprije je u 41. minutu majstorski pogodio Aleksandar Katai, da bi u nadoknadi vremena odbijanac od stative pospremio Vasilije Kostov.

Tračak nade za Novosađane da mogu izbjeći poraz dogodio se u 66. minutu kada je Petar Sukačev, rezervista Voše majstorski pogodio malu mrežu iskosa sa lijeve strane.

Ipak, samo tri minuta kasnije Marko Arnautović je pogodio za 3:1 poslije sjajne asistencije Kataija, da bi pobjedu Zvezde ovjerio Džej Enem u 79. minutu nakon centaršuta Bruna Duartea.

Utisci Stankovića!

"Nije bilo iznenađenje sa tri štopera, željeli smo da budemo čvrsti i tvrdi, da ne rizikujemo pozadi. Imali smo kvalitet i u sredini i naprijed. Znali smo da jednom loptom možemo da riješimo utakmicu. Tako se i desilo, donijeli smo tri boda. Mogli smo da budemo bolji. Falila nam je mirnoća u pasu. Šta da kažem poslije 4:1 i par šansi? Nastavljamo dalje ka cilju, a to je titula. Znate da sam sa Tanjgom prijatelj 30 godina. Ja bih i protiv brata volio da pobijedim. Sinišu Tanjgu znam od kako je bio beba, rekao sam mu da digne glavu. To je fudbal, prespava se, sutra se ide dalje. Nema odustajanja. Žao mi je što je to bio Siniša. To je samo sport", rekao je Dejan Stanković nakon meča.

Utisci Tanjge!

"Desio se niz stvari koji nije išao nama u prilog. Imali smo korner, svi smo vidjeli na stadionu, čak i igrači Zvezde su bili iznenađeni što nije korner za nas. Ide lopta Zvezdi, umjesto kornera za nas. Dobijemo taj žuti karton, gledali smo u poluvremenu, nije tu bilo nekog kontakta. Prvi žuti karton je prestrogo dosuđen. Drugi žuti karton, igrači su ga ubjeđivali dva minuta. Poslije je to druga priča. Na kraju je Zvezda pobijedila zasluženo, nemam šta da kažem. Moram da naglasim, ove tri situacije su promijenile tok utakmice", rekao je Miroslav Tanjga.

Vidi opis Crvena zvezda razbila Vojvodinu u derbiju Superlige Srbije (FOTO, VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

(MONDO)