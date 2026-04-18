Počinje plej-of Superlige: Zvezda broji dane do titule, kuva između Voše i Partizana

Crvena zvezda je na nekoliko nedjelja do titule, a Vojvodina i Partizan ulaze u veliku borbu za mjesto broj "dva". Da li će Železničar u Evropu ispred Novog Pazara?

Poslije skoro desetodnevne pauze u Superligi, ove subote počinju takmičenja u plej-ofu i plej-autu. U fokusu će biti tradicionalno prije svega "vječiti", s tim da je samo pitanje nedjelje u kojoj će Crvena zvezda osvojiti devetu titulu u nizu. Mnogo uzbudljivija je borba za drugo mjesto, na kojoj je Vojvodina dočekala plej-of, sa bodom ispred trećeplasiranog Partizana.

Takva startna mjesta omogućila su Zvezdi da na svom terenu odigra oba derbija - ove subote će dočekati Vojvodinu od 17 časova, a sljedeće nedjelje će igrati protiv Partizana u 179. vječitom derbiju, takođe na stadionu Rajko Mitić. Vojvodina će poslije današnjeg gostovanja aktuelnom i budućem šampionu odigrati meč sezone u Superligi protiv Partizana u srijedu na svom "Karađorđu", a crno-bijeli će na ta dva gostovanja otići poslije današnjeg meča protiv Železničara kod kuće (18.30).

Takođe, važno je i četvrto mjesto, koje će voditi u Evropu pod uslovom da Jedinstvo Ub ili Grafičar ne osvoje Kup Srbije. Železničar je uoči plej-ofa čvrsto na mjestu broj "četiri", sa četiri boda više od Novog Pazara, kome će gostovati u Pazaru 16. maja.

U plej-autu je odavno "otpisan" Napredak, u drugu ligu će i Spartak, a do kraja će se boriti prije svih Mladost Lučani i Radnički Niš, dok su u rasponu od pet bodova udaljenosti Javor, TSC, Radnički 1923 i IMT, koji je vodeći tim u plej-aut zoni.

31. kolo (subota) Čukarički - Radnik 15, Zvezda - Vojvodin1 7, Novi Pazar - OFK Beograd 17, Partizan - Železničar 18.30, (nedjelja) TSC - Napredak 16, Javor - Spartak 17.30, Radnički 1923 - Radnički Niš 18, IMT - Mladost 20



