Dejan Stanković hvalio Adema Avdića nakon pobjede Crvene zvezde nad Vojvodinom: "Imaće dobru karijeru"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Mnogo stvari obradovalo je Dejana Stankovića u pobjedi Crvene zvezde protiv Vojvodine, ali najviše partija Adema Avdića.

Dejan Stanković hvalio Adema Avdića nakon pobjede Crvene zvezde nad Vojvodinom: "Imaće dobru karijeru" Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je "vratila" Vojvodini za dva poraza ove sezone i u trećem duelu slavila je ubjedljivo 4:1. Sve je počelo crvenim kartonom za Sinišu Tanjgu u 20. minutu, poslije čega je Zvezda uspostavila kontrolu na terenu i golovima Aleksandra Kataija i Vasilija Kostova povela pred poluvrijeme, a nakon pogotka Petra Sukačeva za Vojvodinu u 66. minutu, uzvratila je još preko Marka Arnautovića u 69. i Džeja Enema u 79. za konačnih 4:1.

Mnogim stvarima Dejan Stanković bio je zadovoljan danas, a posebno čini se partijom Adema Avdića koji je počeo na mjestu lijevog vingbeka (Zvezda igrala sa tri štopera).

"Adi je odigrao jednu dobru utakmicu. Imao je problem i sa člankom, dobio udarac, malo iskrenuo članak... Napreduje. Ide korak po korak. Imaće on dobru karijeru. Siguran sam da će imati dobru karijeru. Dobar je, radan, brz, dovoljno bezobrazan, fudbalski rečeno. Treba da pojednostavi još neke stvari, ali ispred njega je dosta godina, tako da sam ubijeđen da će biti dobar", rekao je Stanković o fudbaleru za koga se raspituje prije svih Klub Briž.

S obzirom da je Zvezda sada uvećala prednost u odnosu na Vojvodinu, jasno je da je na korak od osvajanja titule: "O tituli ne volim da pričam. Volim da igram utakmicu za utakmicu. Već je srijeda, poslije ove nedjelja. Polako da odmaramo, da spremamo. Idemo dalje. Ne raduje me pobjeda od 4:1 zato što je karton dobio Ovusu. E, to me ne raduje. Imao je želju i svi su imali želju da na kraju daju gol, ali eto, kako se zalomilo. Na kraju nije penal, dobiješ karton kao za simuliranje, ne može da igra sljedeću utakmicu. Bolje da nisu ni svirali taj penal", rekao je Stanković.

"Svaka pobjeda je dobra uvertira. Svaka pobjeda je penicilin za sljedeću utakmicu. Brže se oporaviš, vedriji si, nasmijaniji. Navikli smo na ritam nedjelja-srijeda. Mislim da su momci navikli. Brzo će to sve da prođe", zaključio je trener Zvezde.

Naredni meč Zvezda igra protiv Železničara iz Pančeva u srijedu, pa onda u nedjelju protiv Partizana na "Marakani".

Ćiribu, ćiriba, igra Voša ko Barsa: Veliko slavlje posle razbijanja Partizana
