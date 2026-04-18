Pobjeda Crvene zvezde u Pančevu može da odluči prvenstvo i prije novog derbija protiv Partizana, u trećem kolu plej-ofa.
Odigrano je prvo kolo plej-ofa u Superligi Srbije, a ostvareni rezultati uticali su na raspored pri vrhu tabele elitnog ranga srpskog fudbala. Crvena zvezda je savladala Vojvodinu i uvećala svoju prednost na vrhu, a Partizan je pobjedom protiv Železničara iz Pančeva "uzeo" drugo mjesto Novosađanima. Ujedno, ta situacija je promijenila i okolnosti pred naredno kolo.
Zbog velike zalihe sa kojom su ušli u doigravanje, fudbaleri Crvene zvezde bi već u drugom kolu plej-ofa mogli da postanu šampioni Srbije. Za to je potrebno da se "poklope" rezultati sa dvije utakmice koje će se igrati u vanrednom kolu. Ukoliko se situacija bude tako razvijala, crveno-bijeli će do šampionske titule stići i prije nego što narednog vikenda na svom stadionu odmjere snage sa Partizanom, u trećem derbiju ove sezone.
Zvezda može do titule prije derbija sa Partizanom
Dakle, Zvezdi je u drugom kolu plej-ofa potrebno da upiše pobjedu na gostovanju Železničaru iz Pančeva, a da Partizan ne pobijedi Vojvodinu u Novom sadu. Ukoliko se meč u Pančevu završi trijumfom gostiju, a meč u Novom Sadu porazom gostiju, Crvena zvezda će i matematički biti šampion nakon 32. kola Superlige Srbije.
Pod pretpostavkom da Crvena zvezda u Pančevu savlada Železničar, jedini scenario koji joj ne ide na ruku je pobjeda Partizana. U tom slučaju bi tim Dejana Stankovića ostao na 14 bodova prednosti u odnosu na tim Srđana Blagojevića, a do kraja prvenstva ostalo bi pet kola. Titula Zvezde ne bi se dovodila u pitanje u tom slučaju, jer bi crveno-bijelima jedan bod na pet mečeva bio dovoljan, ali bi se neizvjesnost bar malo produžila. Onda bi se igrao derbi Zvezde i Partizana na stadionu "Rajko Mitić", pa preostale četiri runde doigravanja za titulu.
