Preokret Partizana za povratak na drugo mjesto na tabeli Superlige Srbije (VIDEO)

Fudbaleri Partizana savladali su Železničar poslije preokreta u Humskoj sa 2:1, u okviru 31. kola Superlige Srbije, i tako se vratili na drugu poziciju na tabeli.

Izvor: MN PRESS

Crno-beli su profitirali poslije poraza Vojvodine od Crvene zvezde (4:1) i trijumfom protiv Železničara (2:1), sada imaju dva boda više od novosadskog tima.

Strijelci za Partizan bili su Ognjen Ugrešić (30) i Andrej Kostić (50), dok je za goste pogodio Nikola Jovanović (22).

Nismo gledali pretjerano kvalitetnu utakmicu u Humskoj, ali su izabranici Srđana Blagojevića bili bolji i precizniji u završnici i na kraju zasluženo upisali jako važna tri boda.

Gosti koji su već jednom slavili protiv Partizana u gostima su izašli jako motivisani na teren, a bolja i pametnija igra im se isplatila u 22. minutu meča kada se Nikola Jovanović najbolje snašao u gužvi i matirao golmana Marka Miloševića. Nismo dugo čekali na izjednačenje, pošto je domaćin u 30. minutu izjednačio preko Ognjena Ugrešića, da bi pobjedu crno-bijelih na otvaranju drugog dijela osigurao Andrej Kostić.

