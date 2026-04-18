Težak debakl Lalatovog Novog Pazara: "Petarda" zbog koje je prvi put podigao ton

Treći uzastopni poraz Novog Pazara i prve teže riječi Nenada Lalatovića od kada je došao kraj Jošanice.

Nenad Lalatović je na sjajan način otpočeo svoju epizodu u Novom Pazaru i dobio je prve četiri utakmice u Superligi, međutim u posljednjih mjesec dana - došlo je do pada u igri njegovog tima, između ostalog i zbog povreda glavnih igrača i nedovoljno dobrih zamena u postojećem igračkom kadru.

Tako je nakon "ikseva" protiv Čukaričkog i Javora, Novi Pazar doživeo treći uzastopni poraz. Posle poraza od Železničara i Partizana, danas je Novi Pazar doživio debakl protiv OFK Beograda na svom stadionu - 5:1.

"Romantičari" su poveli u 23. minutu preko Despotovskog, potom je Omoregbe izjednačio u 38. minutu, a onda je u nastavku postojao samo jedan tim. Silue je pogodio u 51, pa Cvetković u 68, posle čega se u potpunosti raspala igra domaćina - dok je dio navijača izlazio s tribina. Prucev je u 85. minutu pogodio na asistenciju Gobeljića, da bi potom i bivši fudbaler Zvezde zatresao mrežu protivnika u 87.

S tribina kraj Jošanice miješali su se zvižduci i aplauzi, a čak je dio navijača skandirao Nenadu Lalatoviću, koji je postao miljenik. Čulo se "Lalate, majstore".

"Bolan poraz, ali na 1:1 smo imali stopostotnu šansu kada smo mogli da preokrenemo, a onda smo stali. Bez naših standardnih četiri-pet igrača bolje ne može. Prvo poluvreme smo bili dobri, a u drugom loši. Sve što su oni šutnuli dali su gol. Ovaj tim koji je danas igrao - nije za Evropu. Sa ovakvim fondom igrača ne zaslužujemo da igramo Evropu", rekao je Lalatović.







