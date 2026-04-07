Nenad Lalatović spava u manastiru pred meč sa Partizanom

Temperamentni stručnjak Nenad Lalatović pronašao je svoju sreću u Novom Pazaru, a pred utakmicu sa Partizanom uradiće jednu nesvakidašnju stvar.

Fudbaleri Novog Pazara dočekuju ekipu Partizana u četvrtak od 17 časova u 30. kolu Superlige Srbije, a meč će biti odigran bez prisustva navijača. Trener domaćeg tima Nenad Lalatović je izuzetno motivisan pred duel sa crno-bijelima i uradiće sve da njegov tim dođe do pobede. Čak će prespavati u manastiru Đurđevi stupovi uoči velikog meča.

Iako je dijete Crvene zvezde, Lalatović uživa u fer i sportkom rivalstvu sa Partizanom i poručuje da bi volio da se klub iz Humske ponovo vrati na stare staze slave i bude konkurentniji u borbi za titulu.

"Uvijek je interesantno kada se sretnemo Partizan i ja, ali mnogo mi je žao što igramo bez publike", rekao je Lalatović u uvodu intervjua za "Meridian sport".

"Fudbal se igra za publiku. Mi smo kažnjeni na neodređeno. Niko ne zna na koliko smo kažnjeni. Žao mi je što neće biti naših navijača, ali ni Partizanovih koji takođe prave odličnu atmosferu. Bio bi to pravi praznik fudbala u Srbiji. Prelijepo je kada se igra pred punim tribinama. Svi vole da vide kada vodim mečeve protiv Partizana. Za mene se ipak čar ne gubi ni pred praznim tribinama. Uvek želim da pobijedimo protiv bilo koga da igram. Biće to jako teška utakmica".

Govorio je o prodaji mladih igrača i nedavnim transferima Partizana koji su bili neophodni kako bi prošli UEFA monitoring. Iako je legenda Crvene zvezde, njegova želja je da ponovo gledamo veliko rivalstvo dva najveća srpska kluba.

"Partizan je tim koji ima jako lijepu budućnost. Prodali su Andreja Kostića za dobru cifru, da bi mogli da preguraju UEFA monitoring… Razumijem ih u potpunosti. Mišljenja sam da treba iskoristiti takve ponude, a ne čekati da se igrač ne daj Bože povredi… Mnogi klubovi su tako rizikovali i gubili kasnije. Kostić je zaslužio da ode u Milan. Vukotić i on igraju odlično. Da sam ih imao na raspolaganju u Podgorici, možda bih uveo Budućnost u grupnu fazu. Oni su bili dva najbolja igrača Budućnosti. Pored njih Partizan ima Dembu Seka, Sašu Zdjelara, Stefana Mitrovića, kapitena Dragojevića, sjajnog golmana Miloševića… Ljudi moraju da shvate da u životu postoje usponi i padovi. Od srca bih volio da Partizan ojača, kako bi bio konkurentniji Zvezdi. Nije mi interesantno kada je Zvezda ovoliko dominantna".

"Prespavaću u manastiru"

Lalatović će pred utakmicu sa Partizanom prespavati u manastiru Đurđevi stupovi. "Da, naravno… U srijedu ću sigurno spavati u manastiru. Već sam se dogovorio sa ocem Gavrilom. U četvrtak ujutru idem sa njim na liturgiju. Stalno sam tamo kada se dogovorim sa njim. Šetamo, razgovoramo… Osjećam se tamo toliko lijepo da ne mogu riječima da opišem. Prvi put sam osjetio nešto tako. Dobio sam od manastira Đurđevi stupovi blagoslav za porodicu Lalatovića. Velika čast za mene. Najljepše riječi mogu da kažem o manastiru… Stalno sam tamo! Baš sam srećan", kaže Lalatović i dodaje:

"Prvi put postim cijeli post. Nezgodno je organizovati se za hranu kada živiš sam, ali sada sam odlučio da istrajem. Za Uskrs ću se pričestiti i srećan sam zbog toga".

Temperamentni stručnjak kaže da uživa u Novom Pazaru kao nigdje do sada... "Prvenstveno želim da se zahvalim upravi kluba i cijelom gradu Novom Pazaru na gostoprimstvu koje mi ukazuju na svakodnevnom nivou. Radio sam u mnogo gradova, predvodio pregršt klubova, ali nikada se nigdje nisam osjećao tako lijepo kao sada u Novom Pazaru. Stanovnici i navijači Pazara me čine srećnim. Njihova toplina je neopisiva. Imam samo riječi hvale za sve, za djecu od dvije godine, kao i za bake i deke… Dan mi brzo prođe u zadovoljstvu i sreći".