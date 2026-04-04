Golčina srušila Nenada Lalatovića i Novi Pazar (VIDEO)

Fudbaleri Železničara iz Pančeva savladali su Novi Pazar sa 2:0 (1:0) i tako su izbili na četvrto mjesto na tabeli Superlige Srbije.

Izvor: Arean 2 Premium

Morali su Novi Pazar i Nenad Lalatović da priznaju da ima i boljih od njih u Pančevu. Železničar je na kraju pobijedio 2:0 (1:0) nakon jednog gola na startu meča i jedne golčine koja je zacementirala pobjedu domaćina.

Prvo je poslije pola sata igre Simao Pedro pogodio na asistenciju Silvestera Džaspera, a onda je u 71. minutu udarcem koji je oduševio publiku.

Nekadašnji mladi reprezentativac Engleske koji je nastupao i za nacionalni tim Bugarske jer mu je majka iz Bugarske sada je postigao golčinu. Dobio je loptu, prošao je čuvara i opalio po lopti sa 20 metara. Pogodio je pravo u rašlje i zapečatio ovaj meč. Pogledajte njegov pogodak:

Pogledajte 00:51 Džasper golčina Železničara protiv Novog Pazara Izvor: Arena 2 Premium Izvor: Arena 2 Premium

Kako stoje stvari na tabeli?

Crvena zvezda je ubjedljivo prva sa 69 bodova, Vojvodina ima 58, a Partizan 57 i ova dva tima se bore za to drugo mjesto. Železničar je sada izbio na četvrto mjesto na kolo prije kraja regularnog dijela takmičenja sa 48 bodova, bodom više od Novog Pazara, dok su OFK Beograd, Radnik i Čukarički daleko.







Standings provided by Sofascore

(MONDO)

BONUS VIDEO: