Lalatović se pojavio, dvorana u transu: Novi Pazar na nogama zbog srpskog trenera

Zbog Nenada Lalatovića je cijela hala u Novom Pazaru bila na nogama i pozdravila je srpskog stručnjaka koji je tako opet napravio šou.

Nenad Lalatović je za kratko vrijeme pobrao simpatije svih u Novom Pazaru. Preuzeo je fudbalski klub, bilježi odlične rezultate, upisuje pobjede, ali u isto vrijeme privlači pažnju gdje god da se pojavi. Tako je bilo i na jednom turniru u malom fudbalu.

Srpski stručnjak napravio je pravi šou na Ramazanskom turniru koji se održao u hali "Pendik" gdje je bilo oko 3.000 ljudi. Kada su ga vidjeli, ustali su da ga pozdrave aplauzima i ovacijama, a on je to znao da proslavi na sebi svojstven način.

"Lalatović je sa ograde VIP lože podigao dvoranu 'Pendik' na noge. Više od 3.000 ljudi ga je ispratilo gromoglasnom podrškom", navodi se u tekstu uz snimak cijelog tog događaja.

"Zašto igramo prije iftara?"

Izjave Nenada Lalatovića privlače veliku pažnju, pa je tako nedavno zamjerio zbog toga što se meč protiv Čukaričkog igrao od 13 časova i to u vrijeme ramazanskog posta kada postoji uzdržavanje od hrane i pića.

"Za mene su moji igrači heroji. Imali smo tri-četiri igrača koji ništa nisu jeli, pili vodu, vidjelo se da je falila energija kako na tribinama, tako i na terenu. Mislim da bi kada je Ramazan u Novom Pazaru utakmice trebalo da se igraju kada zađe sunce, poslije iftara, kada nešto jedu, unesu tečnost u sebe, jedu hranu, pa tek onda da igramo. Zato imamo reflektore, a ne da igramo u jedan sat popodne", rekao je Lalatović.