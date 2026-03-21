Nenad Lalatović se krstio, pa čestitao Bajram: "Mislim da bi me infarkt opalio"

Javor i Novi Pazar su odigrali nerešeno bez golova u Ivanjici, a Nenad Lalatović je opet privukao pažnju.

Krstio se Nenad Lalatović kada je njegovom igraču zbog igranja rukom oduzeta lopta u 78. minutu, zatim se nervirao u 96. minutu kada je dosuđen penal za Javor ali je na kraju u Ivanjici ostalo 0:0 (0:0).

Javor Matis je imao penal kada je u posljednjem napadaju na meču oboren Bjeković u 16 metara rivala. Ipak Dušan Pantelić je jako loše šutnuo i Željko Samčović je rutinski pogodio stranu i odbranio ovaj udarac.

Poslije ovog boda Novi Pazar je četvrti sa 47 bodova i na dva kola do kraja prvog dijela Superlige Srbije siguran je tim Nenada Lalatovića u plejofu. Javor je sa ovim bodom preskočio TSC i sada je na 12. mjestu sa 31 bodom, ali se i dalje nada plejofu.

Šta je rekao Nenad Lalatović?

"Nedostajalo je malo sreće, mirnoće u završnici, ali možemo biti zadovoljni bodom. Otkako sam došao u Pazar ovo je moja šesta utakmica. Imamo četiri pobjede, dva remija, bez poraza smo.

Čestitam momcima. Želio bih da se zahvalim navijačima. Danas je Bajram, najveći islamski praznik, oni su došli da nas bodre. Ja čestitam još jednom svim Bošnjacima, svim Pazarcima i svim pazarskim majkama ovaj praznik. Da ga provedu u zdravlju, veselju i miru. Mislim da možda jeste najpravednije, ali da smo sad primili gol iz penala mislim da bi me sad infarrkt opalio. Bila bi nezaslužena pobjeda Javora", rekao je poslije meča Nenad Lalatović.

Oglasio se i Milovan Milović

"Može se reći da je rezultat realan. Novi Pazar je u sjajnoj formi, šest utakmica nisu izgubili. Mi smo pod velikim imperitivom pobjede. mi smo dali svoj maksimum, branili smo se, igrali smo disciplinovano. Imali smo tu prililku na kraju da pobijedimo, ali nismo je iskoristili. U nastavku sezone ćemo se truditi da osvojimo što više bodova i da opstanemo u ligi. Poslije 20 i nešto godina nismo poraženi u Ivanjici od Pazara", rekao je legendarni Milovan Milović.

