"Ja vjerujem u Partizan i Srđana Blagojevića": Nenad Lalatović više nema rivale u srpskom fudbalu

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Trener Novog Pazara Nenad Lalatović nahvalio je Partizan i trenera Srđana Blagojevića.

Nenad Lalatović o utakmici Novi Pazar Partizan

Fudbaleri Novog Pazara dočekuju Partizan u četvrtak od 17 časova na Gradskom stadionu, u okviru 30. kola Superlige Srbije. Pred duel koji će se odigrati bez prisustva navijača, zanimljivu konferenciju održao je trener Nenad Lalatović.

On je sa velikim respektom govorio o crno-bijelima i istakao da će Partizan već sljedeće sezone biti konkurentan Crvenoj zvezdi u borbi za titulu.

"Dva najveća kluba u Srbiji su Zvezda i Partizan, a za mene je i Pazar sigurno jedan od najvećih. Kad igra dobro ili malo lošije, Partizan je Partizan. U Partizanu niko ne može da igra slučajno, tamo su neki od najboljih igrača što ih Srbija ima. Gledao sam njegove tri posljednje utakmice i meni djeluju jako dobro. Živnuli su dolaskom kolege Srđana Blagojevića, koji je prvi put nepotrebno otišao. Morali su da ga ostave. Igraju mnogo bolje nego prije. Možda ima male krize rezultata, pošto neke utakmice nisu dobili, a apsolutno su zaslužili. Jako dobro su organizovani, imaju sistem od kojeg ne odstupaju", pričom o Partizanu otvorio je Lalatović konferenciju za novinare.

Utakmica će biti odigrana bez prisustva navijača zbog kazne koja je izrečena Novom Pazaru. 

"Žao mi je što neće biti navijača, fudbal se igra za publiku. Ovo je pravi derbi, gdje su mogli da dođu navijači našeg Pazara i Partizana. Mislim da bi utakmica bila puno bolja i kvalitetnija. Nedostajaće publika, ali to ne smije puno da nas brine. Ne treba da imamo pritisak jer nam dolazi veliki klub, moramo da se fokusiramo na nas. U Pančevu smo imali hendikep da nam se povrijedio Jovan Marinković, koji je po meni jedan od najboljih odbrambenih igrača u Srbiji. To nam je poremetilo sistem, a onda smo i primili prvi gol. Do tada smo bili jako dobri, zatvorili smo sve njihove šablone".

Izvor: Arena Sport

Lalatović ima problema sa povredama igrača. 

"Tri bitna igrača za našu startnu postavu, ali koga nema bez njega se može i mora. U protokolu ćemo imati 17 ili 18 igrača, a ne 22 kao većina klubova. Na popodnevnom treningu biće svega 15 fudbalera, ne mogu da napravim ni deset na deset. Ne možemo da radimo prekide, jer nas nema. Situacija na koju nisam navikao, ali moraćemo da se prilagodimo. Apsolutno vjerujem u sve koji će izaći na teren, puni su samopouzdanja. Ako ispoštuju to što smo radili i radićemo do utakmice, ima šanse da se predstavimo u dobrom svjetlu i da ih iznenadimo osvajanjem tri boda", u optimističnom tonu je uprkos problemima govorio Lalatović.

Pogotovo će biti problem bez Marinkovića i Stanisavljevića. 

"Teško je bez obojice. Ja bih bio najsrećniji da imam Stanisavljevića i Marinkovića, kao i Miletića. Da se Marinković nije povrijedio, Železničaru bi bilo mnogo teže. Ne bih morao da tumbam. Oni su zasluženo pobijedili i zasluženo su u ovom trenutku četvrti. Konkurentni smo za Evropu i želim da ostanemo konkurentni do samog kraja. Najbitnije je da smo u plej-ofu. Moramo da pojačamo tim za sljedeću sezonu, čak ako možemo da razdvojimo Zvezdu i Partizan, da probamo da osvojimo trofej. To je moja velika želja, ako se dogovorimo da ostanem. Želim da ostanem, ali samo ako to bude i želja navijača. Ovdje sam došao najviše zbog navijača Novog Pazara".

