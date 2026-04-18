"Da li ste mi čestitali?": Srđan Blagojević jednom rečenicom zbunio Dijanu Radulović

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Trener Partizana Srđan Blagojević iskoristio priliku da se našali pred kamerama nakon pobjede.

Srđan Blagojević zbunio novinarku Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Partizan je stigao do nove pobjede u Superligi Srbije, jer je u prvom kolu plej-ofa savladao Železničar iz Pančeva (2:1), a nakon tog meča vidjeli smo zanimljivu situaciju pred kamerama. Iako je inače veoma ozbiljan kada daje izjave medijima, trener crno-bijelih Srđan Blagojević ovog puta je pronašao prostor za osmijehe, nakon što je zbunio novinarku televizije "Arenasport" Dijanu Radulović.

Kada je novinarka koja godinama prati fudbalski klub Partizan završila sa postavljanjem pitanja, Blagojević se prvo zahvalio na čestitkama, a onda kao da je želio da "pecne" Dijanu podsjećanjem da ih nije ni bilo tokom njenog obraćanja. Sve se završilo u sjajnoj atmosferi.

"Hvala na čestitkama. Jeste li mi čestitali? Jeste? Šalim se malo, šalim se", rekao je uz osmijeh Srđan Blagojević i zatim mnogo ozbiljnijim tonom nastavio analizu meča protiv Železničara iz Pančeva, koji je Partizanu omogućio povratak na drugo mjesto u Superligi.

Novinarka Dijana Radulović je treneru Partizana rekla da je čestitke ostavila za kraj razgovora, a zatim je i uputila čestitke šefu stručnog štaba Srđanu Blagojeviću nakon što je on završio svoje izlaganje o meču protiv Pančevaca, koji su najprijatnije iznenađenje ove sezone u Superligi.

"Jako teška utakmica, obistinilo se ono što sam najavio. Igrali smo protiv jako dobre ekipe. Možda i najorganizovanija ekipa u ligi. Ja im čestitam na tome. Odigrali smo utakmicu kako smo mogli u ovoj situaciji, fenomenalnom borbom i velikom disciplinom disciplinom, defanzivno jako dobro sem na momente.Jako je zahtjevan Železničar za analizu, kao protivnik. Uspjeli smo da neutrališemo neke njihove kvalitete. Željeli smo da iskoristimo neke naše situacije, jako smo se potrošili i drago mi je što je došao rezultat koji će nam mnogo značiti pred ove dvije utakmice - u srijedu Vojvodina i onda derbi u nedjelju", rekao je Blagojević nakon utakmice.

