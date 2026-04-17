Milan Vukotić: "Ovo u Partizanu ne bi pohvatao ni Leo Mesi"

Milan Vukotić govorio je o uzrocima velikog pada u igri Partizana od kalendarske 2026. godine, nakon što su crno-bijeli prvi dio sezone završili na prvom mjestu na tabeli.

Jedan od najboljih fudbalera Partizana ove sezone Milan Vukotić potonuo je u drugom dijelu sezone i kako kaže sada za "Žurnal", pad se očekivao - i to generalno čitavog tima. Svjestan je da je teško održati kontinuitet u dužem periodu, posebno jer se radi o neiskusnoj ekipi koja je prošla kroz turbulencije poslije čestih promjena trenera.

"Čak i po­je­di­nač­no, po­slije do­brih go­di­nu da­na te­ško je osta­ti na istom ni­vou tri ili če­ti­ri uza­stop­ne se­zo­ne. Uvijek po­sto­je osci­la­ci­je. Svi su če­ka­li da se to de­si. Je­se­nas smo po­ka­za­li da smo ozbilj­na eki­pa, sva­ko se pla­šio od nas u od­re­đe­nom tre­nut­ku. Zna­li smo da će­mo da pad­ne­mo, ali ne u to­li­koj mje­ri. Još su se po­re­me­ti­le ne­ke stva­ri, oti­šao je tre­ner, do­šao no­vi i ta­ko u krug. Do­bi­li smo to­li­ko in­for­ma­ci­ja u dva mje­se­ca da to ne bi po­hva­tao ni Me­si. Stvar­no nas je to iz­ba­ci­lo iz rit­ma, nor­mal­no je bi­lo i da psi­ho­lo­ški po­su­sta­ne­mo. Sva­šta se pi­sa­lo po me­di­ji­ma. Sad se po­la­ko vra­ća­mo. Mo­že­mo do­sta da po­ka­že­mo, ne­ma sum­nje da će­mo se vra­ti­ti na po­bjed­nič­ki ko­lo­sijek", rekao je Vukotić.

Kako kaže, ostaje pri stavu da je Srđan Blagojević najbolji trener s kojim je sarađivao: "I da­lje sam pri tom sta­vu. Šef u sva­kom mo­men­tu zna šta ra­di, kao i mi ot­kad je on po­no­vo sa na­ma. Ne­ma ne­do­u­mi­ca u bi­lo kom tre­nut­ku, da ne zna­mo šta će­mo sa lop­tom, gdje će­mo da se kre­će­mo. Sve se ana­li­zi­ra, po­sta­vlja na mje­sto i kad iza­đe­mo na te­ren mak­si­mal­no smo fo­ku­si­ra­ni na igru. Osta­lo je do nas. Ima­mo za­i­sta ozbi­ljan struč­ni štab, baš sam za­do­vo­ljan", dodao je Crnogorac.

Kako kaže, kritike su teško pale igračima Partizana, makar na početku, da bi poslije svega "oguglali" na njih i počeli da gledaju samo sebe, pa tako ističe da nije bilo nikakvih svađa među igračima, do ove između Zdjelara i Zahida koja se možda dogodila poslije intervjua.

Šta dalje za Vukotića?

Crnogorski fudbaler ističe da ima odlične odnose sa trenerom i sa svima iz uprave, kao i da su medijske priče o lošim odnosima rukovodstva "naduvane".

"Što se ti­če Pre­dra­ga Mi­ja­to­vi­ća, ali ne sa­mo nje­ga, već Dan­ka, Ra­si­ma i Mil­ke sa svi­ma ima­mo do­bar od­nos. Oni su stvar­no sport­ska pri­ča. Po­lo­vi­na od onog što se pi­še ni­je isti­na. Mi zna­mo šta je iz­me­đu nas. Čel­ni­ci klu­ba su u sva­kom tre­nut­ku uz nas, baš su pra­va pri­ča. Što se me­ne ti­če, po­že­lio bih uvijek da imam ta­kav si­stem ra­da i ta­kvu Upra­vu. Sve osta­lo nas ne ti­če. Struč­ni štab i mi igra­či gle­da­mo sa­mo ka te­re­nu", rekao je Vukotić.

Zimus se pričalo o interesovanju za njega, a da li će ostati u Partizanu? Ima li ponuda iz Španije i Italije koje sanja?

"Ima, na me­ni je da od­lu­čim, iza­be­rem i do­đem do naj­bo­lje op­ci­je. Fi­nan­si­je mi ni­su na pr­vom mje­stu u ovom mo­men­tu, kao što me ni­su in­te­re­so­va­le kad sam do­la­zio u Par­ti­zan. Za­ni­ma me sa­mo na­pre­dak i klub ko­ji će da sta­ne iza me­ne, od­no­sno po­slije kog ću da na­pra­vim od­skoč­nu da­sku, ste­pe­ni­cu za naj­bo­lje li­ge", zaključio je Vukotić.

