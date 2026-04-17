Milan Vukotić govorio je o uzrocima velikog pada u igri Partizana od kalendarske 2026. godine, nakon što su crno-bijeli prvi dio sezone završili na prvom mjestu na tabeli.
Jedan od najboljih fudbalera Partizana ove sezone Milan Vukotić potonuo je u drugom dijelu sezone i kako kaže sada za "Žurnal", pad se očekivao - i to generalno čitavog tima. Svjestan je da je teško održati kontinuitet u dužem periodu, posebno jer se radi o neiskusnoj ekipi koja je prošla kroz turbulencije poslije čestih promjena trenera.
"Čak i pojedinačno, poslije dobrih godinu dana teško je ostati na istom nivou tri ili četiri uzastopne sezone. Uvijek postoje oscilacije. Svi su čekali da se to desi. Jesenas smo pokazali da smo ozbiljna ekipa, svako se plašio od nas u određenom trenutku. Znali smo da ćemo da padnemo, ali ne u tolikoj mjeri. Još su se poremetile neke stvari, otišao je trener, došao novi i tako u krug. Dobili smo toliko informacija u dva mjeseca da to ne bi pohvatao ni Mesi. Stvarno nas je to izbacilo iz ritma, normalno je bilo i da psihološki posustanemo. Svašta se pisalo po medijima. Sad se polako vraćamo. Možemo dosta da pokažemo, nema sumnje da ćemo se vratiti na pobjednički kolosijek", rekao je Vukotić.
Milan Vukotić: "Ovo u Partizanu ne bi pohvatao ni Leo Mesi"
Kako kaže, ostaje pri stavu da je Srđan Blagojević najbolji trener s kojim je sarađivao: "I dalje sam pri tom stavu. Šef u svakom momentu zna šta radi, kao i mi otkad je on ponovo sa nama. Nema nedoumica u bilo kom trenutku, da ne znamo šta ćemo sa loptom, gdje ćemo da se krećemo. Sve se analizira, postavlja na mjesto i kad izađemo na teren maksimalno smo fokusirani na igru. Ostalo je do nas. Imamo zaista ozbiljan stručni štab, baš sam zadovoljan", dodao je Crnogorac.
Kako kaže, kritike su teško pale igračima Partizana, makar na početku, da bi poslije svega "oguglali" na njih i počeli da gledaju samo sebe, pa tako ističe da nije bilo nikakvih svađa među igračima, do ove između Zdjelara i Zahida koja se možda dogodila poslije intervjua.
Šta dalje za Vukotića?
Crnogorski fudbaler ističe da ima odlične odnose sa trenerom i sa svima iz uprave, kao i da su medijske priče o lošim odnosima rukovodstva "naduvane".
"Što se tiče Predraga Mijatovića, ali ne samo njega, već Danka, Rasima i Milke sa svima imamo dobar odnos. Oni su stvarno sportska priča. Polovina od onog što se piše nije istina. Mi znamo šta je između nas. Čelnici kluba su u svakom trenutku uz nas, baš su prava priča. Što se mene tiče, poželio bih uvijek da imam takav sistem rada i takvu Upravu. Sve ostalo nas ne tiče. Stručni štab i mi igrači gledamo samo ka terenu", rekao je Vukotić.
Zimus se pričalo o interesovanju za njega, a da li će ostati u Partizanu? Ima li ponuda iz Španije i Italije koje sanja?
"Ima, na meni je da odlučim, izaberem i dođem do najbolje opcije. Finansije mi nisu na prvom mjestu u ovom momentu, kao što me nisu interesovale kad sam dolazio u Partizan. Zanima me samo napredak i klub koji će da stane iza mene, odnosno poslije kog ću da napravim odskočnu dasku, stepenicu za najbolje lige", zaključio je Vukotić.
BONUS VIDEO:
(MONDO)