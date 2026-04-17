Bibars Natho nakon sedam godina napušta Partizan

Bibars Natho napisao je dirljivu objavu i potvrdio da će napustiti Partizan na kraju tekuće sezone.

Bibars Natho (38) napisao je dirljivu objavu na Instagramu i potvrdio da odlazi iz Partizana na kraju sezone. To je to, poslije sedam godina provedenih u klubu riješio je da je vrijeme za kraj. Teško mu je pala odluka, ali je morao da je donese.

"Dragi Grobari, odlučio sam da će ovo biti moja posljednja sezona u Partizanu. Poslije skoro sedam godina želim da se zahvalim navijačima na stalnoj podršci za mene i moje saigrače koji su mi postali kao porodica. Kako su dani prolazili tako sam sve više razumio šta ovaj klub znači i za šta stoji. Bila mi je čast da nosim crno-bijeli dres. Hvala svima koji su bili dio ovog putovanja. Uvjeren sam da će nam se naši putevi opet susresti", poručio je Natho.

Izraelski fudbaler došao je u Humsku iz Olimpijakosa. Prije toga je nosio dresove Hapoel Tel Aviva, Rubin Kazanja, PAOK-a i CSKA Moskve. Za reprezentaciju Izraela odigrao je 88 mečeva i dao četiri gola.

Nathu duguju novac

Prema informacijama koje je prije nekoliko dana objavio "Mozzartspot" Partizan ima velika dugovanja prema Nathu i navodno iznose oko 1,2 miliona evra.

Jasno je da će morati da mu isplate sve to, samo je pitanje da li odjednom ili na rate. Interesantno je i da se Natho nije žalio ni kada mu je plata ljetos smanjena na oko 15.000 evra mjesečno.

