logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bibars Natho nakon sedam godina napušta Partizan

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Bibars Natho napisao je dirljivu objavu i potvrdio da će napustiti Partizan na kraju tekuće sezone.

bibars natho odlazi iz partizana na kraju sezone Izvor: MN PRESS

Bibars Natho (38) napisao je dirljivu objavu na Instagramu i potvrdio da odlazi iz Partizana na kraju sezone. To je to, poslije sedam godina provedenih u klubu riješio je da je vrijeme za kraj. Teško mu je pala odluka, ali je morao da je donese.

"Dragi Grobari, odlučio sam da će ovo biti moja posljednja sezona u Partizanu. Poslije skoro sedam godina želim da se zahvalim navijačima na stalnoj podršci za mene i moje saigrače koji su mi postali kao porodica. Kako su dani prolazili tako sam sve više razumio šta ovaj klub znači i za šta stoji. Bila mi je čast da nosim crno-bijeli dres. Hvala svima koji su bili dio ovog putovanja. Uvjeren sam da će nam se naši putevi opet susresti", poručio je Natho.

Izraelski fudbaler došao je u Humsku iz Olimpijakosa. Prije toga je nosio dresove Hapoel Tel Aviva, Rubin Kazanja, PAOK-a i CSKA Moskve. Za reprezentaciju Izraela odigrao je 88 mečeva i dao četiri gola.

Nathu duguju novac

Prema informacijama koje je prije nekoliko dana objavio "Mozzartspot" Partizan ima velika dugovanja prema Nathu i navodno iznose oko 1,2 miliona evra.

Jasno je da će morati da mu isplate sve to, samo je pitanje da li odjednom ili na rate. Interesantno je i da se Natho nije žalio ni kada mu je plata ljetos smanjena na oko 15.000 evra mjesečno.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:28
Bibras Natho u Areni
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bibars Natho FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC