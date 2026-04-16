Haos na treningu Partizana: Blagojević poslao igrače u svlačionicu, dvojica sve zakuvala

Tenzije na treningu Partizana pred nastavak plej-ofa Superlige Srbije.

Izvor: MN PRESS

Ne prestaju problemi u Partizanu. Nervoza iz vrha prenijela se i na fudbalere i trenera Srđana Blagojevića koji je svirao kraj treninga u Zemunelu pre vremena, prenosi "Mozzartsport". Prvo je došlo do nesuglasica između Gajasa Zahida i Blagojevića, da bi se uključio i nervozni Saša Zdjelar kome je trener poručio da može da napusti teren.

Kako se navodi, do incidenta je došlo tokom vježbe koja je podrazumjevala igru na skraćenom terenu. Zahid je smatrao da je načinjen prekršaj, trener ga je opomenuo da nastavi sa igrom, da bi iskusni Zdjelar "dolio ulje na vatru". Uletio je sa opaskom kako nije u redu da se sputava tuđe mišljenje i da bi svako trebalo da reaguje po svom nahođenju.

Blagojević je na to oštro reagovao i poručio mu da može slobodno da napusti teren ako mu se ne dopadaju pravila. Shvatio je Zdjelar da bi to bio radikalan potez, ostao je na terenu, ali kako tenzija nije jenjavala, Blagojević je ranije igrače poslao pod tuš.

Podsjetimo, Gajas Zahid u januaru u intervjuu Mozzart Sportu istakao kako su mu "Nenad Stojaković i Srđan Blagojević rekli da ne odlučuju ko igra u Partizanu", i tako podigao veliku buru. Ipak, Blagojević mu je ovaj ispad oprostio i dao određenu minutažu po povratku Humsku.

Crno-bijeli ovog vikenda dočekuju Železničar u 31. kolu Superlige Srbije, a meč je na programu u subotu od 18.30.

