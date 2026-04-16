logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan završava prvi ljetni transfer

Autor Dragan Šutvić
0

Fudbalski klub Partizan mogao bi da dovede još jednog igrača iz Crne Gore.

Partizan dovodi Lazara Maraša Izvor: MATHIAS BERGELD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Partizan bi u svojim redovima uskoro mogao da ima još jednog igrača crnogorskih korijena. Ovog puta iz Humske su naciljali Lazara Maraša, koji nosi dres Dečića. Lijevi bek i mladi reprezentativac Crne Gore mogao bi da bude prvo, letnje pojačanje za crno-bele.

Kako saznaje "Dan", Maraš je na korak od prelaska u Partizan. "Načelan dogovor sa crno-bijelima je postignut i Maraš bi mogao da bude prvo ljetno pojačanje Partizana", navodi se u tekstu.

Maraš je karijeru započeo u Podgorici, potom je obukao dres Dečića, a u ovoj sezoni jedan je od najboljih igrača tima. Dosad je Maraš odigrao 26 utakmica i postigao je jedan gol. Ujedno, Maraš je standardni reprezentativac Crne Gore, a prošao je i sve mlađe selekcije ovog nacionalnog tima.

Kad su u pitanju crnogorski reprezentativci, oni su već neko vrijeme dio Partizana. U timu su trenutno Milan Vukotić, Milan Roganović, Stefan Milić i Andrej Kostić.

Tagovi

FK Partizan Lazar Maraš fudbal transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC