Fudbalski klub Partizan mogao bi da dovede još jednog igrača iz Crne Gore.

Partizan bi u svojim redovima uskoro mogao da ima još jednog igrača crnogorskih korijena. Ovog puta iz Humske su naciljali Lazara Maraša, koji nosi dres Dečića. Lijevi bek i mladi reprezentativac Crne Gore mogao bi da bude prvo, letnje pojačanje za crno-bele.

Kako saznaje "Dan", Maraš je na korak od prelaska u Partizan. "Načelan dogovor sa crno-bijelima je postignut i Maraš bi mogao da bude prvo ljetno pojačanje Partizana", navodi se u tekstu.

Partizan završava prvi ljetni transfer

Maraš je karijeru započeo u Podgorici, potom je obukao dres Dečića, a u ovoj sezoni jedan je od najboljih igrača tima. Dosad je Maraš odigrao 26 utakmica i postigao je jedan gol. Ujedno, Maraš je standardni reprezentativac Crne Gore, a prošao je i sve mlađe selekcije ovog nacionalnog tima.

Kad su u pitanju crnogorski reprezentativci, oni su već neko vrijeme dio Partizana. U timu su trenutno Milan Vukotić, Milan Roganović, Stefan Milić i Andrej Kostić.

