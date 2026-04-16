Legendarni Dževad Prekazi je razočaran situacijom u Humskoj i ne vjeruje u boljitak ako se ne dogode neke radikalne promjene.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES/MN press

Legendarni fudbaler Partizana Dževad Prekazi govorio je o situaciji u Humskoj koja ponovo izmiče kontroli. Činilo se da će promjena cjelokupne vladajuće strukture donijeti bolje dane, ali to se nije dogodilo. Navijači i oni koji su utkali dio sebe u Partizan ponovo gube nadu da će posrnuli velikan ponovo stati čvrsto na svoje noge.

Prekazi je razočaran i ne vjeruje da iz trenutnih dešavanja može da se izvuče nešto pozitivno. Uprava je razjedinjena, rezultati nisu ništa bolji i samo se broje dugovi i donacije...

"Najiskrenije - ne mislim ništa. Više pratim košarku. Razočaran sam, ali šta da se radi. Ali, niko ne može da mi uzme ljubav. Sve je to nije šija nego vrat, ili nije vrat nego šija, kako hoćete, ova sad uprava, skoro isto, skoro da nema razlike. Pa pogledajte samo. Ja samo slušam, ovi bivši igrači koji tamo idu na stadion - ko sve trenira u školi. Koja je to bila škola, koji su to bili igrači", rekao je Prekazi u podkastu "Kazneni prostor" i dodao:

"Pa pogledajte reprezentaciju Srbije, reprezentaciju SRJ, reprezentaciju SCG, koliko je igrača iz Partizana, to je kostur reprezentacije. Evo i sad, sve su to bivši igrači Partizana. Gdje su sve igrali i gdje sve igraju".

Upitan je da li Partizan može da se izvuče u organizacionom, finansijskom i fudbalskom smislu.

"Može sve, sem u fudbalskom. Zato što tu treba debela čistka, debela metla. Moraju da dođu ljudi koji se razumiju u fudbal. Prvo ta akademija, kakva akademija, to je škola. Ko su sve treneri u školi? Oni ne znaju da hodaju, a kamoli da budu fudbalski treneri."

"Treneri u Partizanu ne znaju da hodaju, kamoli da treniraju": Legenda se nudila Ljajiću, nikad nije dobio odgovor

"Nudio sam se predsjedniku"

Šta je razlog zašto Partizan ne koristi svoje ljude?

"Zato što oni ne vole da im se kaže istina. Interes od toga imaju samo oni, zato što će da muljaju. Ja sam današnjem predsjedniku rekao, ako smatrate.. Pošto sam ja u onoj grupi bivših igrača, Apel za pomoć Partizanu, i mi smo doveli i navijače ispred hotela Moskva, na Terazijama, i pokojni Dule je došao, bolestan, Klinčarski – bolestan. Po onom vremenu, bilo 30 i više stepeni. I na kraju šta biva - ništa."

Otkrio je da je imao razgovor sa Rasimim Ljajićem.

"Dođu bez Skupštine, bez ičega i sve to naprave. A ja sam predsjedniku kluba rekao, jer sam bio na razgovoru sa njim, ne na stadionu, ako iole imate nešto na umu lično za mene, evo ja ću da vam skratim muke – postavite me za direktora škole. Ali, moram sve da imam napismeno. Kad moram za nekog igrača na primjer, zbog interesa kluba, da zažmurim, moram da znam. Inače, ja sam gori od Staljina. To je živa istina, i danas sam takav. Kod mene, dok sam bio trener, niko nije mogao", rekao je Prekazi i zaključuje:

"Ako ja, doslovce, sebe nudim predsjedniku… Koje sumnje imaš – ništa mi nije rekao, ni tada ni poslije. To je prosto i jednostavno – možeš ili ne možeš, kao predsjednik da mi kažeš. Ali, to je najnormanlije. Nije ćutanje uvijek zlato, zna se kad je. Pa što da mi se ne kaže? Ili da me pitaš – ej, mislimo da nisi ti za to, ali kaži nam nekog drugog, šta misliš", rekao je Prekazi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!