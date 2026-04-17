"Nisam iznenađen što je izašla ta vijest": Srđan Blagojević otvoreno o sukobu sa Zdjelarom

Trener Partizana Srđan Blagojević prokomentarisao je situaciju sa treninga kada je došlo do manjih nesuglasica.

Nakon što se situacija u Partizanu smirila tokom prethodnog ljeta i jeseni, ponovo od zime "duvaju vjetrovi" i situacija je vrlo napeta. Između ostalog, došlo je do raskola u rukovodstvu, Partizan će gotovo sigurno dobiti novi Upravni odbor po završetku sezone, a uporedo sa tim provijavaju i priče o lošoj atmosferi u ekipi.

Između ostalog, tokom jučerašnjeg dana, pojavila se informacija da je "varničilo" na treningu Partizana i da je Blagojević ranije prekinuo obaveze svog tima, pošto su se prvo sporečkali Zdjelar i Zahid, a potom i on sa njima.

"Da se našalim malo. Saša Zdjelar i ja smo dobro prošli, bolje nego Saša Ilić prije neki dan kad se tukao sa Ukrajincem, mi smo malo bolje prošli. Ne mogu da kažem da sam iznenađen što se takva vijest pojavljuje, nije ništa neočekivano. Nisam očekivao da se pojavi vijest da smo imali sjajan tim-bilding u kojem smo se ovdje družili. Nažalost, očekivano je da izađe tekst o tome da li smo se sporečkali oko toga da li je bio faul na treningu ili nije i ko je šta rekao i zašto je rekao, nije to za mene iznenađenje", rekao je Srđan Blagojević na današnjoj konferenciji za medije.

"Najveću dobit u današnje vrijeme mediji imaju koji su prvi objavili vijest, imaju najviše klikova, čestitam im na tome. Kako je rekao Dule Vujošević u jednom trenutku, i u najskladnijim porodicama ima nekih određenih nesuglasica. Te nesuglasice mi ćemo rješavati ovdje u našoj porodici. Nemam namjeru uopšte da komentarišem šta je ko rekao i zašto je ko rekao."

"Mi sve nesuglasice, ako ih imamo i kad ih imamo, rješavamo ovdje. Mene je samo izuzetno pogodilo to, ako se desilo i šta se desilo, što je to izašlo uopšte u medije, a onda poslije toga me, ne kažem pogodilo, nego zasmetalo mi je što se uopšte toliki značaj pridaje svemu tome. Jer samo onaj ko se nije bavio fudbalom, ko nije igrao fudbal makar na rekreativnom nivou, ne zna da se razgovori nekog takvog tipa u kome dolazi do oštrijih riječi dogode maltene na svakom treningu. Kad bi se stalno objavljivalo šta se dešava na svakom treningu i u svakoj svlačionici, svaki razgovor, ne bi novinari uopšte imali prostora da pišu o drugim stvarima. Tako da, meni je to sve onako dosta smiješno, ali jasno mi je kako funkcionišu mediji danas. Jasno mi je šta je potrebno - potrebna je intriga. Ja nisam dio te priče, ne želim da učestvujem u tome, niti smo mi dio te priče, tako da držimo se sebe, svog fokusa i nastavljamo dalje."

Prema riječima trenera Partizana, koji se sprema da ovog vikenda svoju ekipu vodi protiv Železničara iz Pančeva, najgore mu je što je ta vijest možda procurila iz svlačionice.

"Da, mene to najviše... Ako je to iz svlačionice, mene to najviše boli s obzirom da znam da je u prethodnom periodu bilo takvih situacija kada nešto što se dogodi na samom terenu ili u svlačionici izađe odmah u medije. Meni je to poražavajuće. A to šta je ko rekao i da li smo se mi sporečkali ili ne, to je totalno nebitna priča. Tako da, slažem se sa vama, takve stvari ne bi smjele da se dešavaju jer ako uzmemo u obzir i druge klubove, sve ostale klubove, pa i one za koje smatramo da su veliki, ja ne vidim da se o njima piše tako. A nemojte da mislite, siguran sam da ne mislite da kod njih nema nekih diskusija koje možemo da podvedemo pod raspravu", rekao je Blagojević i potvrdio da je sve u redu sa njim i Zdjelarom.

"Da, da, normalno, razgovarali smo o svemu. Nastavljamo dalje normalno, radimo normalno, funkcionišemo, tako da ne vidim razloga ni za kakvu frku, što bi se reklo."