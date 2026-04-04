"Jasno nam je šta se događa u Partizanu, hoću da jedno svi shvate": Srđan Blagojević se oglasio usred haosa

Trener Partizana se obratio javnosti usred haotične situacije u klubu: "Partizan je i onaj iz 1966. i iz Markov iz 2017. i ovaj sada".

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Da li trenera Partizana Srđana Blagojevića brine javni sukob u klubu - prije svega unutar uprave, a potom i sukob između predstavnika uprave (potpredsjednice Milke Forcan) i bivšeg igrača Đorđa Tomića? Da li je zabrinut za tim usred tolike tenzije? Objasnio je u nekoliko crtica svoj stav i dao iskren odgovor.

"Jasno nam je šta se događa, ne možemo da lažemo. Iskreno, pokušavamo da budemo izolovani od toga. To uopšte nije tema razgovora na sastancima unutar tima, stručnog štaba, radimo analize... Niti ja to potenciram, niti igrači. Ne osjećam tenziju ni sa koje strane", rekao je Blagojević.

Objasnio je da čelnici dolaze u Sportski centar "Teleoptik" i učestvuju u radu ili pružaju podršku.

"Danko (Lazović) dolazi svaki dan, gospodin Predrag Mijatović dolazi ponekad, gospodin Rasim Ljajić dolazi ponekad, razgovaramo, ali nikad se ne pominje ta tema, već su svi razgovori o timu, situacijji u ekipi vezani za planove. Nemamo opterećenje i pritisak sa te strane. Trudimo se da igračima ne odvlačimo pažnju, već da ih usredsredimo na to kako igramo, kako rade...", rekao je on.

"Moj princip je takav da Partizanu takav kakav jeste, a svi smo njegov dio, možemo da pomognemo samo ako radimo svoj dio posla u onom rejonu za kojem možemo. Posao stručnog štaba je priprema adekvatnog trenažnog procesa, posao igrača je da slijede to, posao uprave je da kreira klupsku politiku koja će omogućiti stručnom štabu da napravi taj trenažni proces, a igrači da to poštuju".

Poseban segment razgovora usmjerio je ka navijačima.

"Moram da spomenem navijače, u ovom momentu imaju poseban značaj, mogu da doprinesu tako što bi u većem broju došli i podržali ovu grupu momaka i stručni štab koji daje maksimum u ovim okolnostima. To je jedini način da pomognemo Partizanu da ostane stabilan, da ne potone, a još da dodamo na to i kvalitet i da ga izdignemo na viši nivo. Isključivo to može da pomogne".

"Neće navijači doći jer ih zovem, ne ide to tako"

Blagojević se obratio javnosti na redovnoj konferenciji za novinare uoči nedjeljne utakmice protiv Čukaričkog od 19 časova. Naglasio je da ne želi da poziva navijače, jer to nikad nije dovoljno da oni dođu.

"Neću da koristim floskule da pozivam navijače da dođu u velikom broju. Naše je da odradimo šta je do nas, da pokažemo iskrenu i novu energiju, kao i iskrenu i novu emociju, a kada navijači to prepoznaju, oni će doći. Ne zato što ću ja da ih pozovem. Nećemo da pobijedimo tako što ću ja da izađem ovdje i pričam da ćemo da pobijedimo, nego tako što ćemo da radimo na tome. To donosi pobjedu i donosi navijače na stadionu"

"Volio bih da jedno shvate. Svima je jasno da je težak momenat u Partizanu. Partizan je i onaj koji je 1966. igrao finale Kupa šampiona i onaj koji je 2017. osvojio titulu sa Markom (Nikolićem), to su lijepi momenti, ali Partizan je i ovo sada, u ovim trenucima. Zato bih volio da to navijači osjete i da daju svoj doprinos kao i ja što se trudim da dam svoj doprinos i igrači u ekipi. Da doprinesemo da Partizan bude bolji".