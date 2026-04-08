logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Novi Pazar ima za motiv Evropu, a Lalatović Partizan": Blagojević opet može da računa na glavnog aduta

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Partizana Srđan Blagojević ogolio je probleme poslije dva uzastopna remija.

Srđan Blagojević pred utakmicu Novi Pazar Partizan Izvor: Dušan Milenković/ATA images

Trener Partizana Srđan Blagojević iznio je očekivanja pred utakmicu 30. kola Superlige koja se igra na Gradskom stadionu u Novom Pazaru. Crno-bijeli imaju problema pred teško gostovanje, Demba Sek ima hroničnu povredu, dok će Andrej Kostić ipak biti u sastavu, uprkos pauzi od 10 dana.

"Izuzetno teška utakmica nas očekuje, Novi Pazar ekipa ima motiv u borbi za Evropu, dobro igra, predvođen iskusnim trenerom koji po 'difoltu' ima veliki motiv protiv Partizana. Mi imamo svoje motive i želje, isključivo kroz rad i želju da napredujemo i da se poboljšamo u nekim stvarima u kojima nismo bili dovoljno dobri, ali isto tako i da zadržimo neke stvari koje su bile dobre, putujemo u Novi Pazar", rekao je Blagojević na konferenciji za medije.

Crno-bijeli su posljednje dvije utakmice bez pobjede, pošto su remizirali proti Čukaričkog i Mladosti iz Lučana. Šta je bio problem?

"Apsolutno smo svjesni onoga što je bio nedostatak na prethodne dvije utakmice, gdje smo u oba meča veći dio vremena imali igrača više, ali nismo uspjeli da pobijedimo. Ta nas činjenica frustrira, to je prvo. Pokušavamo da to ne utiče negativno na ekipu u psihološkom smislu. Važno je da igrači i cijeli kolektiv ne ispoljavaju frustracije, da ih drže pod kontrolom i da fokus ostane isključivo na radu. Mogu da kažem da je na utakmici protiv Čukaričkog bila bolja kontrola stvari koje se dešavaju, u smislu da smo protivniku dozvolili manje prilika da nas ugrozi. Radnik je imao kontranapade i situacije gdje nas je ugrožavao, a ovde toga praktično nije ni bilo. Ono što se ponavlja, a to smo radili na analizi kada smo razgovarali sa igračima i kada smo im pokazivali, jesu problemi u strukturi, zauzimanju određenih pozicija, kao i problem tajminga kretanja kada dolazimo u određene prostore. Pogotovo je najbitnije rješavanje situacija u završnoj trećini, to jest izbor rješenja koji smo imali u tom dijelu terena, kad se centrira, a kada se ide na ekstra pas. Na kraju krajeva, najbitniji je način na koji popunjavamo šesnaesterac. To sam rekao odmah poslije utakmice, a pogotovo je važna ta energija i glad pri dolasku u kazneni prostor, tačnije želja i uvjerenost da možemo da damo gol".

Igraće Andrej Kostić

Situacija u crno-bijelom taboru nije sjajna pred teško gostovanje, makar je olakšavajuća okolnost što neće biti navijača na tribinama. Poslije pauze i potpisa ugovora sa Milanom, Andrej Kostić će ponovo biti na raspolaganju Blagojeviću.

"Biće Andrej Kostić u konkurenciji za utakmicu, iako valja imati u vidu da je napravio pauzu od desetak dana. Imamo problem sa Demba Sekom čija je povreda iz ranijeg perioda hronična. Riječ je o povredi preponskog dijela koju pokušavamo da držimo pod kontrolom. Nadam se da će biti u redu ne samo za ovu utakmicu, nego do kraja prvenstva, te da ćemo moći da ga koristimo u mjeri u kojoj je to moguće kako bi dao doprinos. Imamo problem sa Stefanom Petrovićem koji se vratio iz omladinske reprezentacije sa povredom skočnog zgloba i još nije u trenažnom procesu. Takođe, problem imamo i sa Dušanom Jovanovićem koji je prije neki dan napravio nezgodan pokret, imao je hiperekstenziju koljena i nategnuo je ligamente. Njih dvojica nisu u trenažnom procesu, dok su ostali tu, spremni su i očekujemo da daju svoj maksimalan doprinos".

Blagojević respektuje ekipu koju predvodi Nenad Lalatović.

"Apsolutno sam svjestan da nas očekuje motivisan protivnik jer su u borbi za Evropu. Trener koji sam po sebi, svojim karakteristikama i harizmom, donosi ogromnu energiju svakoj ekipi koju vodi, tako da uopšte ne sumnjam da nas očekuje težak posao. Naš zadatak je da sebe stabilizujemo u motivima, razmišljanjima i u onome što mi radimo. Cilj je da tu stabilnost dobijemo u što kraćem roku, da ne budemo isfrustrirani zbog toga što nismo postigli golove, iako to nije lako, nego da pronađemo u sebi tu unutrašnju snagu koja će nas voditi u narednom periodu", dodao je Blagojević.

Tagovi

FK Partizan fudbal FK Novi Pazar Srđan Blagojević treneri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC