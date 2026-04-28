Kreće ludilo borbe za trofej Lige šampiona: Četiri velikana, već se provociraju međusobno

Goran Arbutina
Kreću polufinala Lige šampiona, a ovo je sve što treba da znate o mečevima Pari Sen Žermena i Bajerna, kao i Atletika i Arsenala.

Počinje! Kreću dueli za titulu prvaka Evrope i od 21 čas će se sastati Pari Sen Žermen i Bajern u prvom polufinalu Lige šampiona. Već u sredu od 21 u Madridu Atletiko dočekuje Arsenal u drugom polufinalu.

Od svih timova u polufinalu Bajern je već osvojio titulu u domaćem prvenstvu i sva pažnja mu je na meču sa Parižanima i finalu kupa protiv Štutgarta. Atletiko nema briga, titulu ne može da uzme, a siguran je u Ligi šamnpiona, PSŽ je praktično šampion, dok Arsenal ima najviše muka i u žestokoj je trci sa Mančester sitijem za trofej.

PSŽ - Bajern

Krenule su provokacije pa je Karl Hajnc Rumenige pred ovaj meč javno pričao da želi da dovede Dezirea Duea naredne sezone. Vidjećemo da li će to uticati na mladog krilnog fubalera za koga se očekuje da startuje.

PSŽ nema nikakvih problema sa sastavom, dok je Bajern redom bez Gereira, Gnabrija, Karla i još nekih igrača, ali kičma tima sa Kejnom, Dijazom, Musijalom, Kimihom i Nojerom je spremna.

Atletiko - Arsenal

Muči se Arsenal na svim utakmicama, ali nekako pobijedi, pa je tako savladao i prošlog rivala u Premijer ligi sa 1:0. Veliki im je problem što Čolo Simeone sada sprema samo ove duele, a znamo kakav je taktičar.

Takođe Atletiku fali samo Himenez i Barios je pod znakom pitanja, a u Londonu je spisak povreda poduži. Merino nije skiguran, a Kalafiori, Haverc i Timber sigurno ne igraju.

