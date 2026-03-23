logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko je djevojka u zagrljaju Pepa Gvardiole?

Izvor mondo.rs
0

Pep Gvardiola je poslije osvajanja Liga Kupa i pobjede protiv Arsenala proslavio uspjeh sa svojom ćerkom Marijom koja mu je velika podrška.

Ko je djevojka u zagrljaju Pepa Gvardiole

Mančester siti osvojio je prvi trofej u sezoni. U finalu Liga kupa pobijedio je Arsenal (2:0) zahvaljujući dva gola Nika O'Rajlija. Pep Gvardiola proslavio je to mnogo burnije nego što su navijači navikli. Najbolje je to pokazalo koliko mu je stalo. Po završetku tog meča mu je u zagrljaj potrčala jedna djevojka i taj momenat privukao je veliku pažnju svih, pa i kamera na "Vembliju".

Čim se okrenula odmah su mnogi shvatili da se radi o njegovoj ćerki Mariji. Ona je često na mečevima svog oca i velika mu je podrška u karijeri. Ima objave na društvenim mrežama često u kojima pruža podršku prvenstveno njemu, pa onda i Mančester sitiju.

Što se utakmice tiče "građani" su odigrali jedan od najboljih mečeva u sezoni, posebno u drugom poluvremenu. Potpuno su "zaključali" Arsenal i veći dio drugog dijela igre se igrao pred golom ekipe Mikela Artete. Prvi gol O'Rajli je postigao poslije velike greške golmana Kepe, a drugi je bio poslije veoma lijepe akcije.

Arsenal je i dalje glavni favorit za titulu u Premijer ligi, a bori se za pehar i u Ligi šampiona, takmičenja iz kog je Siti ispao u dvomeču od Reala. Ta dva tima boriće se i za pehar u FA Kupu i tamo Arsenal gostuje Sautemptonu, a Siti dočekuje Liverpul. Oba meča igraju se 4. aprila.

Ko je Marija Gvardiola?

Marija Gvardiola rođena je 28. decembra 2000. godine u Španiji i svuda prati svog oca Pepa. Završila je fakultet Sent Bede, uz diplomu za biznis u modi sa "Marangoni instituta". Ima mlađu sestru Valentinu i mlađeg brata Marijusa.

U jednom momentu je radila i sa Viktorijom Bekam. Kada je u pitanju njen privatni život bila je u vezi sa fudbalerom Totenhema Dele Alijem, ali ta veza nije dugo trajala. Spekulisalo se i da je bila u vezi sa pevačem Konorom Mejnardom, ali to nije potvrđeno.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC