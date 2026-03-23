Ko je djevojka u zagrljaju Pepa Gvardiole?

Pep Gvardiola je poslije osvajanja Liga Kupa i pobjede protiv Arsenala proslavio uspjeh sa svojom ćerkom Marijom koja mu je velika podrška.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Mančester siti osvojio je prvi trofej u sezoni. U finalu Liga kupa pobijedio je Arsenal (2:0) zahvaljujući dva gola Nika O'Rajlija. Pep Gvardiola proslavio je to mnogo burnije nego što su navijači navikli. Najbolje je to pokazalo koliko mu je stalo. Po završetku tog meča mu je u zagrljaj potrčala jedna djevojka i taj momenat privukao je veliku pažnju svih, pa i kamera na "Vembliju".

Čim se okrenula odmah su mnogi shvatili da se radi o njegovoj ćerki Mariji. Ona je često na mečevima svog oca i velika mu je podrška u karijeri. Ima objave na društvenim mrežama često u kojima pruža podršku prvenstveno njemu, pa onda i Mančester sitiju.

Što se utakmice tiče "građani" su odigrali jedan od najboljih mečeva u sezoni, posebno u drugom poluvremenu. Potpuno su "zaključali" Arsenal i veći dio drugog dijela igre se igrao pred golom ekipe Mikela Artete. Prvi gol O'Rajli je postigao poslije velike greške golmana Kepe, a drugi je bio poslije veoma lijepe akcije.

Arsenal je i dalje glavni favorit za titulu u Premijer ligi, a bori se za pehar i u Ligi šampiona, takmičenja iz kog je Siti ispao u dvomeču od Reala. Ta dva tima boriće se i za pehar u FA Kupu i tamo Arsenal gostuje Sautemptonu, a Siti dočekuje Liverpul. Oba meča igraju se 4. aprila.

Ko je Marija Gvardiola?

Marija Gvardiola rođena je 28. decembra 2000. godine u Španiji i svuda prati svog oca Pepa. Završila je fakultet Sent Bede, uz diplomu za biznis u modi sa "Marangoni instituta". Ima mlađu sestru Valentinu i mlađeg brata Marijusa.

U jednom momentu je radila i sa Viktorijom Bekam. Kada je u pitanju njen privatni život bila je u vezi sa fudbalerom Totenhema Dele Alijem, ali ta veza nije dugo trajala. Spekulisalo se i da je bila u vezi sa pevačem Konorom Mejnardom, ali to nije potvrđeno.

Tears, man.



Maria Guardiola knows what her father has been through over the past year or two. He's been through a lot, and she's never left his side. She's always been there. Always.



— Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) March 23, 2026

