Kraj: Pep Gvardiola odlazi iz Mančester sitija

Autor Bojan Jakovljević
Španski stručnjak Pep Gvardiola odlazi iz Mančester sitija poslije zlatne decenije

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola (55) odlazi iz kluba i u subotu će posljednji put voditi ekipu protiv Aston vile. Engleski "Dejli mejl" objavio je da Španac odlazi poslije 10 magičnih godina u Sitiju, tokom kojih je osvojio čak 20 trofeja i učinio "građane" jednim od najboljih timova na svijetu.

Gvardiola je već prethodnih dana snimao svoj oproštajni video, pa ova vijest više nije iznenađenje, na veliku žalost svih navijača Sitija i ljubitelja njegovog fudbala.

"Saznajemo da Mančester siti već govori svojim sponzorima da će uskoro sve biti zvanično. Ta vijest je praktično javna tajna među onima koji su bliski Gvardioli", navedeno je u tekstu.

Gvardiola je minulog vikenda sa svojim timom treći put osvojio FA Kup pobjedom protiv Čelsija, a ranije ove sezone je osvojio i Liga kup. Kako sada stoje stvari, napustiće Siti kao vicešampion, jer Arsenal vodi u borbi za titulu ovog maja. Gvardiola je donio Sitiju šest titula šampiona Premijer lige, kao i trofej Lige šampiona 2023, uz poraz u finalu protiv Čelsija 2021.

Stigao je iz Bajerna dočekan velikim očekivanjima i sva je ispunio. Teško je naći uticajnijeg i boljeg trenera u novijoj istoriji fudbala.

Do definitivnog rastanka Gvardiole i Sitija, njegov tim u utorak će gostovati Bornmutu, a potom će u subotu dočekati Aston vilu.



