Velika čast za Sašu Jankovića: Gostovao kod Pepa Gvardiole, pričali o saradnji

Srpski trener Aleksandar Janković bio je gost jednog od najvećih fudbalskih umova svih vremena Pepa Gvardiole.

Nekadašnji trener Crvene zvezde, mlade reprezentacije Srbije, Standarda iz Liježa i selektor Kine, Aleksandar Janković doživio je veliku čast, jer je na lični poziv trenera Mančester Sitija Pepa Gvardiole i direktora fudbala Sitija i proslavljenog nekadašnjeg reprezentativca Portugala, Uga Vijane bio gost višestrukog prvaka Engleske i bivšeg prvaka Evrope.

Tokom višednevnog boravka u Sitijevoj fudbalskoj akademiji i u "Itihad graundu", Janković je bio u prilici da uz Gvaridolu ne samo prati, već i učestvuje u cjelokupnom procesu treniranja, skautiranja, radu svih mlađih selekcija, kao i oporavku, ali i pripremama, fizičkoj i taktičkoj za utakmice timova u sistemu Mančester sitija.

Takođe, razgovaralo se i o mogućoj saradnji dugogodiśnjeg selektora Kine u nekom od klubova Siti grupe u kome se nalaze klubovi sa svih kontineta poput: Njujork Siti, Đirona, Palermo, Melburn Siti…

Na slikama su: Ugo Vijana, zatim Manuel Estijarte ex vaterpolista sad Pepov sekretar i asistent, kao i Pepejn Lejnders asistent.