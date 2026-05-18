Borusija Dortmund hoće Kostova, Zvezda traži 25 miliona evra: Agent već pregovara sa Nemcima

Borusija Dortmund želi da kupi Vasilija Kostova, a Crvena zvezda ima u planu rekordnu zaradu

Izvor: MN PRESS

Njemački novinar Patrik Berger, reporter njemačkog "Skaj sporta", objavio je da Borusija Dortmund hoće Vasilija Kostova, a da Zvezda za svoj biser traži čak 25 miliona evra.

"Borusija Dortmund je zainteresovana za 18-godišnjeg Kostova iz Crvene zvezde. Igračev agent već je bio u Dortmundu prije nekoliko nedjelja zbog pregovara. Srpski klub traži 25 miliona evra", navedeno je.

Vasilije Kostov potpuno se afirmisao ove sezone u Zvezdi i sa 14 golova i sedam asistencija postao jedan od nosilaca igre, iako je u maju napunio 18 godina. Između ostalog, dao je jako bitan gol protiv Porta u Ligi Evrope i njegove dobre partije vidjeli su skauti najvećih klubova, među kojima je i Borusija Dortmund.

Nijemci za veliki novac dovode talente

"Milioneri" su ove sezone vicešampioni Njemačke i poznati su po tome da izdvajaju veliki novac za talentovane igrače. Samo ove sezone doveli su centralnog vezistu Džoba Belingema (19) iz Sanderlenda za 30,5 miliona evra, napadača Fabija Silvu (23) iz Vulverhemptona za 22,5 miliona, Jana Kouta (23) iz Mančester sitija za 20 miliona i Karnija Čukvuemeku iz Čelsija za 20 miliona, poslije čega je postao član reprezentacije Austrije na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

Da li će i Kostov krenuti njihovim putem - na Vestfalen, pod komandu hrvatskog trenera Nike Kovača?

Terzić: Mnogo je interesovanja

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić govorio je o planu kluba da za Vasilija Kostova dobije rekordno obeštećenje.

"Da li je nemoguća misija, pitaš? Ja kažem, da li je to pametno, ili ne. Igrač se prodaje onda kada dobijete dobru ponudu za njega. Sva ta priča, kao da sačekamo godinu ili dvije, da će to rasti... To pričaju ljudi koji ne poznaju tržište. Sigurno je da Kostov uz ovakve igre, da ima 22 godine, ne bi imao ovu cijenu. Nema 18, a prikazuje sve ovo što gledamo. I oni ga projektuju u nekom svom sistemu, njihovom režimu da bi dostigao najviše. Igrač iz naše lige ima cijenu samo zato što je mlad! Vidjećemo, mnogo je interesovanja. Procijenićemo, uz konsultaciju sa službama, plan prihoda i rashoda... Takvu ćemo odluku donijeti", rekao je Terzić za Kurir.

Bonus video: Gol Vasilija Kostova na Porto - Zvezda