Grčki velikan hoće Dejana Stankovića već ovog ljeta

Izvor: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković (47) na meti je Panatinaikosa, koji ga želi na klupi umjesto Španca Rafe Beniteza (66).

"Na listi kandidata za klupu Panatinaikosa razmatra se opcija koja odgovara profilu koji interesuje 'zelene', a riječ je o 47-godišnjem Dejanu Stankoviću", piše grčki portal "Nova sports".

Ako bi Stanković zaista preuzeo Panatinaikos, naslijedio bi Rafaela Beniteza, koji ga je trenirao u Interu i sa kojim nije raščistio račune još iz svojih igračkih dana. Poznato je da je na FIFA Svjetskom prvenstvu za klube 2010. godine Španac iznenadno sklonio Stankovića iz sastava i Srbin mu to nije oprostio.

Ipak, pitanje je koliko je to u ovom trenutku realno, prije svega jer je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić izričito rekao ovog ponedjeljka na RTS-u da "Dejan Stanković ostaje trener Zvezde". Povrh toga, dan kasnije isti grčki izvor piše da su kandidati uz Stankovića i Ukrajinac Sergej Rebrov, ali da je trenutno u blagoj prednosti Danac Jakob Nestrup (38), koji je prije nekoliko nedjelja napustio Kopenhagen.

Vidi opis Velikan odvodi Dejana Stankovića iz Zvezde? Zove ga da zamijeni svog starog dužnika Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 5 / 5

Benitez je preuzeo Panatinaikos u toku prošle jeseni i završio je sa svojim timom na četvrtom mjestu, sa čak 20 poena manje od novog šampiona AEK-a. U ekipi je Španac računao na nekoliko srpskih igrača, Filipa Đuričića i do zime na Filipa Mladenovića, koji je potom otišao kod Aleksandra Stanojevića u Karagumruk.

Srpski treneri su definitivno u modi u Grčkoj zbog ogromnog uspjeha Marka Nikolića, tvorca AEK-ove titule.

Terzić: Stanković i njegov tim ostaju

Generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić nije ostavio prostor za nagađanja da li će Dejan Stanković biti na klupi i ubuduće.

"Dejan Stanković i njegov stručni štab ostaju. Vjerujem da će navijači Crvene zvezde uživati u Ligi šampiona ove jeseni", rekao je on u ponedjeljak Radio-televiziji Srbije i najavio da će 15. juna Stanković okupiti ekipu na početku priprema za učešće u kvalifikacijama za Ligu šampiona.