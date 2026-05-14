Dejan Stanković: "Šta sam uradio? Inter - Sijena, 2010. godina"

Dejan Stanković otkriva inspiraciju za odluku u finalu Kupa Srbije, podsjećajući na duel Inter - Sijena iz 2010. godine.

Crvena zvezda je osvojila Kup Srbije protiv Vojvodine poslije boljeg izvođenja penala i drama je riješena tek u šestoj seriji. Vidjeli smo sve i svašta u Loznici, pa i štopera koji igra napadača. Čudna odluka Dejana Stankovića da Rodrigao "glumi" špica u finišu meča zbunila je Vojvodinu, a na kraju se isplatila Zvezdi jer je Brazilac postigao gol za 2:2 i donio je produžetke.

Odakle inspiracija Dejanu Stankoviću za to? Ne krije da je pozajmlio od svog učitelja Žozea Murinja, sjetivši se dobro 2010. godine i duela njegovog Intera sa Sijenom.

"Prošla mi je kroz glavu utakmica Inter - Sijena kod kuće, kada je Murinjo poslao Samjuela na teren, koji je dao sjajan gol za 4:3. Na poluvremenu samposlao Rodrigaa na zagrijavanje, a na 1:2 sam znao da ulazi u igru. Da nismo dobili, pitali biste me da li sam lud. Ali nisam, vjerujte mi - znao sam tačno šta radim. Dosta momaka je bilo povrijeđeno, neki su bili neupotrebljivi. Malo nas je iscrpila utakmica, evo, vidite i po glasu. Lijepo smo se potrošili", rekao je Stanković poslije meča.

Istakao je i da se ne slaže da ekipa "nije ličila na sebe", podsetio je da su stvorene dvije-tri šanse, da je pogođena stativa, dok je naglasio i da razumije sasvim svoje momke u koje je vjerovao od početka do kraja.

"Veliki uspjeh za klub. Kada sam došao u decembru, rekao sam da se Zvezda dosta promijenila. Sistemski rad, rukovodstvo radi ozbiljan posao, znam koliko se žrtvuju da bi Zvezda išla naprijed. Vjerujte da nimalo nije lako ni osvojiti trofeje, niti odbraniti duple krune", naglasio je Stanković.

"Da li se promenio?"

Stanković je naglasio da vjeruje svom pomoćnom treneru Vinčencu Sasu, koji je dobio crveni karton, a koji ga je "isbrifovao" pred konferenciju za medije.

"Verujem Sasu, on je moje oči i uši. Vjerujem da nije bilo toliko loše, mogli smo da damo taj jedan gol. Tokom polusezone nismo primili nijedan gol iz prekida, a u poslednja dva meča primili smo dva - večeras sa metra udaljenosti. Nikakva drama nije bila na poluvremenu, tražio sam samo taj jedan gol. Nije sramota ni izgubiti, finala su čudna - jedan gol, prekid... Samo sam tražio da nastavimo, da ne izmišljamo toplu vodu. Da opteretimo njihovu odbranu, tražio sam strpljenje i taj jedan gol", rekao je trener Zvezde i potom je upitan da li se sam promijenio.

"Da li sam se promijenio? Ne znam, ali jesam dovoljno da bih bio racionalan u ovakvim trenucima", zaključio je Stanković.