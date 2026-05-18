Partizan spremio novu "bombu": Zove kapitena Srbije da se vrati i pravi drim-tim

Mijajlo Marsenić mogao bi da se vrati u Partizan pošto se trenutno vode pregovori sa njim. Crno-bijeli prave drim tim.

Izvor: MN PRESS

Partizan pravi drim tim u srpskom rukometu. Na klupu dolazi Raul Gonzales, a sa njim bi mogao da dođe ni manje ni više nego kapiten reprezentacije Srbije Mijajlo Marsenić. Obostrana želja postoji, da rade zajedno i na klupskom i reprezentativnom nivou. Bio bi to njegov povratak u voljeni kklub.

"Nije tajna da bi Partizan volio da se vratim i nije tajna da bih i ja volio. Međutim, ne zavisi samo od mene i Partizana, moram da pričam i sa svojim klubom Berlinom, da vidim šta oni žele od mene. Kada se vratim u Berlin imaću više vremena da vidim šta i kako, pa ćemo zajednčiki donijeti odluku. U razgovoru sa porodicom donijeću odluku koja će biti najbolja za nas. Čak i da se ne vratim, drago mi je što se pokrenula ta priča i nadam se da će Partizan girati Ligu šampiona sa selektorom Raulom i pojačanjima koja stižu. Mislim da je to odlična priča", rekao je Marsenić za "Mozzart sport".

Pivot reprezentacije je u martu proslavio 33. rođendan i gleda širu sliku. Ritam utakmica, broj mečeva, vrijeme za oporavak...

"Sigurno bi bilo malo drugačije zbog ritma utakmica u Njemačkoj koji je ubitačan. Lakše bi bilo u tom smislu. Kada toliko godina igrate u Bundesligi, sa evropskim takmičenjem i reprezentacijom, naviknete na konstantan stres i ritam mečeva na svaka dva-tri dana. Više nisam toliko mlad, imaću 34 naredne godine, tako da bih možda sebi produžio karijeru odlaskom iz Berlina", završio je Marsenić.

Ko je sve došao u Partizan?

Partizan pravi drim-tim za narednu sezonu. Na čelu sa trenerom Raulom Gonzalesom koji je odveo Srbiju na Svjetsko prvenstvo već su promovisani Ilija Abutović, Miloš Kos, Tobijas Vagner, Migel Sančez Migaljon, Joava Lumbros, Vladislav Kuleša, a uskoro bi mogao da dođe i iskusni golman Janik Grin. Posljednji su stigli Brana Mirković i Milija Popović iz Metaloplastike.

Iz Partizana odlaze Veljko Popović (Balatonfiredi), Nikola Zečević (Ohrid), Miha Kotar (Eurofarm Pelister), Rumuni Liviju Kaba i Gabrijel Ilije (obojica Konstanca), a nove klubove traže i golman Nikola Zorić, lijevo krilo Marko Nikolić, desno krilo Strahinja Stanković i pivot Vladimir Jevtić.