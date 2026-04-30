logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Više nije tajna: Londonski Arsenal želi Vasilija Kostova iz Crvene zvezde

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Sada svi znaju da Arsenal želi da dovede Vasilija Kostova u svoje redove.

arsenal hoce vasilija kostova Izvor: MN PRESS

Vasilije Kostov je na cijeni, a sada smo saznali da ga želi i Arsenal. Najpoznatiji fudbalski stručnjak za transfere Italijan Fabricio Romano potvrdio je gostujući u jednoj emisiji da postoji interes za mlčadog vezistu Crvene zvezde iz Londona.

Arsenal je u polufinalu Lige šampiona odigrao neriješeno meč sa Atletikom, dok je Vasilije Kostov posljednji put igrao na "vječitom derbiju" sa Partizanom kada je blistao zajedno sa Ademom Avdićem.

"Što se tiče Arsenala želio sam da pomenem ime jednog mladog talenta, njegovo ime je Vasilije Kostov. On je ofanzivni vezista koji igra za Crvenu zvezdu, ima 17 godina i veoma je interesantan potencijal. Italijanski i njemački klubovi ga prate, ali tačno je ono o čemu se piše u Srbiji da i Arsenal prati Kostova vrlo pažljivo. Već su kontaktirali neke ljude koji su mu bliski i razmišljaju da pošalju ponudu. Arsenal želi da uloži i u talente, ne samo u dokazane igrače i Kostov je jedan od igrača koga prate mada je rano reći koliko je klub blizu dogovora. Skautirali su ga i interesantan im je pa će ga pratiti i ljetos", rekao je Fabricio Romano.

Šta kaže Crvena zvezda? 

"Vidjećemo. Imamo mnogo interesovanja, prije svega za Kostova, meta je svih klubova. Nećemo da žurimo, ne izjašnjavamo se, mart je mjesec imamo vremena, tek u maju puni 18 godina. Rekao sam da ne žurimo. Pa i da ostane, ne žurimo. Procijenićemo šta je najbolje za njega i Crvenu zvezdu. Avdić, Zarić, Radanović... Donosićemo odgovorne odluke i šta je najbolje za interes Crvene zvezde. Šaljem poruku navijačima da će Zvezda imati bolji tim naredne sezone nego što će imati sada", rekao je o Vasiliju Kostovu Zvezdan Terzić, a još je ranije pričao o tome da crveno-bijeli očekuju između 20.000.000 i 25.000.000 evra za njega. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:25
Vasilije Kostov gol u derbiju
Izvor: Arena 1 Premium
Tagovi

Vasilije Kostov FK Crvena zvezda Arsenal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC