Više nije tajna: Londonski Arsenal želi Vasilija Kostova iz Crvene zvezde

Sada svi znaju da Arsenal želi da dovede Vasilija Kostova u svoje redove.

Vasilije Kostov je na cijeni, a sada smo saznali da ga želi i Arsenal. Najpoznatiji fudbalski stručnjak za transfere Italijan Fabricio Romano potvrdio je gostujući u jednoj emisiji da postoji interes za mlčadog vezistu Crvene zvezde iz Londona.

Arsenal je u polufinalu Lige šampiona odigrao neriješeno meč sa Atletikom, dok je Vasilije Kostov posljednji put igrao na "vječitom derbiju" sa Partizanom kada je blistao zajedno sa Ademom Avdićem.

"Što se tiče Arsenala želio sam da pomenem ime jednog mladog talenta, njegovo ime je Vasilije Kostov. On je ofanzivni vezista koji igra za Crvenu zvezdu, ima 17 godina i veoma je interesantan potencijal. Italijanski i njemački klubovi ga prate, ali tačno je ono o čemu se piše u Srbiji da i Arsenal prati Kostova vrlo pažljivo. Već su kontaktirali neke ljude koji su mu bliski i razmišljaju da pošalju ponudu. Arsenal želi da uloži i u talente, ne samo u dokazane igrače i Kostov je jedan od igrača koga prate mada je rano reći koliko je klub blizu dogovora. Skautirali su ga i interesantan im je pa će ga pratiti i ljetos", rekao je Fabricio Romano.

Šta kaže Crvena zvezda?

"Vidjećemo. Imamo mnogo interesovanja, prije svega za Kostova, meta je svih klubova. Nećemo da žurimo, ne izjašnjavamo se, mart je mjesec imamo vremena, tek u maju puni 18 godina. Rekao sam da ne žurimo. Pa i da ostane, ne žurimo. Procijenićemo šta je najbolje za njega i Crvenu zvezdu. Avdić, Zarić, Radanović... Donosićemo odgovorne odluke i šta je najbolje za interes Crvene zvezde. Šaljem poruku navijačima da će Zvezda imati bolji tim naredne sezone nego što će imati sada", rekao je o Vasiliju Kostovu Zvezdan Terzić, a još je ranije pričao o tome da crveno-bijeli očekuju između 20.000.000 i 25.000.000 evra za njega.

