CIES: Vasilije Kostov najvrijedniji fudbaler, Superliga Srbije daleko ispred prvenstva Hrvatske

Talentovani fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov ubjedljivo najvrijedniji fudbaler ako se gledaju prvenstva Srbije i Hrvatske.

Izvor: MN PRESS

Superliga Srbije postala je pravi rasadnik talenata zbog pravila o bonus igračima, a klubovi koji u njoj igraju shvatili su da moraju da razvijaju fudbalere i žive od njihovih prodaja. Tokom posljednjih nekoliko godina vidjeli smo plejadu mladih fudbalera koji su napravili višemilionske transfere u inostranstvo, a taj trend će se nastaviti i u narednim godinama. Fudbalska opservatorija CIES analizirala je tržište u Srbiji i Hrvatskoj kako bi procijenila realne vrijednosti najtalentovanijih igrača u ove dvije lige.

Prije nego što se pozabavimo konkretnim primjerima, treba istaći da je Superliga Srbije dominantno pobijedila elitni rang hrvatskog fudbala u ovom parametru. Među desetoricom fudbalera koji važe za najvrijednije u ove dvije lige nalazi se sedam koji igraju u srpskom i samo tri koji igraju u hrvatskom prvenstvu - očekivano, svi nastupaju za Dinamo iz Zagreba.

U Srbiji je situacija značajno drugačija... Dvojica fudbalera predstavljaju Crvenu zvezdu, četvorica Partizan, a jedan je kapiten IMT-a sa Novog Beograda. To je stvarno veliki uspjeh za "mali klub" sa Novog Beograda koji mečeve elitnog ranga srpskog fudbala igra kao domaćin u Loznici, ali i za Vasilija Novičića koji je fantastično iskoristio šansu na velikoj sceni.

Kada je riječ o fudbalerima Crvene zvezde i Partizana, ubjedljivo najvrijedniji je Vasilije Kostov! Po ovom istraživanju, njegova vrijednost je čak 23,3 miliona evra, što je cifra koju bi Crvena zvezda prihvatila u ljetnjem prelaznom roku. Ranije se pričalo da Zvezda ne želi da proda Kostova ukoliko taj transfer ne ruši klupski rekord, a zatim se cijena povećala i sada se očekuje između 20 i 25 miliona za talentovanog veznog fudbalera. Po računici CIES, Kostov je za više od sedam miliona evra nadmašio Diona Belja iz zagrebačkog Dinama.

Na listi nema Adema Avdića, vjerovatno jer je tek u drugom dijelu sezone "eksplodirao" pa ga ovo istraživanje nije obuhvatilo, ali je zato tu Daglas Ovusu koji je iz Surdulice stigao u Crvenu zvezdu. Bivši krilni napadač Radnika procijenjen je na 8,34 miliona evra, što možda baš i nije u skladu sa njegovim partijama u ovoj sezoni.

Partizan ima četiri predstavnika na listi, ako računamo i Andreja Kostića za kojeg se već zna da je prodat Milanu. Najveću vrijednost ima Nikola Simić (7,65 miliona evra), a prate ga Andrej Kostić (7,44), Ognjen Ugrešić (7,29) i Vanja Dragojević (6,41). Crno-bijeli su za svoje najtalentovanije fudbalere odredili izlazne klauzule od 15.000.000 evra, pa im ovo istraživanje neće prijati - baš kao ni podatak da je Vasilije Kostov - po računici CIES - vrijedniji od trojice najtalentovanijih igrača koje Partizan ima u ovom trenutku.

Naravno, ove brojke ne odražavaju stvarno stanje na tržištu - jer u fudbalskom svijetu postoji pravilo da je igrač skup onoliko koliko neko želi da plati. Različiti izvori mogli bi drugačije da analiziraju vrijednosti i cijene na tržištu, ali je zanimljivo vidjeti da u Superligi Srbije ima ovoliko mladih fudbalera koji su pravo blago na marketu. Do prije samo nekoliko godina hrvatska liga je u tom parametru bila daleko ispred srpske.

Bonus video: