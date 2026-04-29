Talentovani fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov ubjedljivo najvrijedniji fudbaler ako se gledaju prvenstva Srbije i Hrvatske.
Superliga Srbije postala je pravi rasadnik talenata zbog pravila o bonus igračima, a klubovi koji u njoj igraju shvatili su da moraju da razvijaju fudbalere i žive od njihovih prodaja. Tokom posljednjih nekoliko godina vidjeli smo plejadu mladih fudbalera koji su napravili višemilionske transfere u inostranstvo, a taj trend će se nastaviti i u narednim godinama. Fudbalska opservatorija CIES analizirala je tržište u Srbiji i Hrvatskoj kako bi procijenila realne vrijednosti najtalentovanijih igrača u ove dvije lige.
Prije nego što se pozabavimo konkretnim primjerima, treba istaći da je Superliga Srbije dominantno pobijedila elitni rang hrvatskog fudbala u ovom parametru. Među desetoricom fudbalera koji važe za najvrijednije u ove dvije lige nalazi se sedam koji igraju u srpskom i samo tri koji igraju u hrvatskom prvenstvu - očekivano, svi nastupaju za Dinamo iz Zagreba.
CIES: Vasilije Kostov najvrijedniji fudbaler, Superliga Srbije daleko ispred prvenstva Hrvatske
U Srbiji je situacija značajno drugačija... Dvojica fudbalera predstavljaju Crvenu zvezdu, četvorica Partizan, a jedan je kapiten IMT-a sa Novog Beograda. To je stvarno veliki uspjeh za "mali klub" sa Novog Beograda koji mečeve elitnog ranga srpskog fudbala igra kao domaćin u Loznici, ali i za Vasilija Novičića koji je fantastično iskoristio šansu na velikoj sceni.
Kada je riječ o fudbalerima Crvene zvezde i Partizana, ubjedljivo najvrijedniji je Vasilije Kostov! Po ovom istraživanju, njegova vrijednost je čak 23,3 miliona evra, što je cifra koju bi Crvena zvezda prihvatila u ljetnjem prelaznom roku. Ranije se pričalo da Zvezda ne želi da proda Kostova ukoliko taj transfer ne ruši klupski rekord, a zatim se cijena povećala i sada se očekuje između 20 i 25 miliona za talentovanog veznog fudbalera. Po računici CIES, Kostov je za više od sedam miliona evra nadmašio Diona Belja iz zagrebačkog Dinama.
Top estimated transfer values, & top divisions— CIES Football Obs (@CIES_Football)April 28, 2026
#VasilijeKostov €23.2m
#DionBeljo €16.1m
#SergiDominguez €10.5m#Owusu#Simic#Kostic#Ugresic#Novicic#Dragojevic#PerezVinlof
Na listi nema Adema Avdića, vjerovatno jer je tek u drugom dijelu sezone "eksplodirao" pa ga ovo istraživanje nije obuhvatilo, ali je zato tu Daglas Ovusu koji je iz Surdulice stigao u Crvenu zvezdu. Bivši krilni napadač Radnika procijenjen je na 8,34 miliona evra, što možda baš i nije u skladu sa njegovim partijama u ovoj sezoni.
Partizan ima četiri predstavnika na listi, ako računamo i Andreja Kostića za kojeg se već zna da je prodat Milanu. Najveću vrijednost ima Nikola Simić (7,65 miliona evra), a prate ga Andrej Kostić (7,44), Ognjen Ugrešić (7,29) i Vanja Dragojević (6,41). Crno-bijeli su za svoje najtalentovanije fudbalere odredili izlazne klauzule od 15.000.000 evra, pa im ovo istraživanje neće prijati - baš kao ni podatak da je Vasilije Kostov - po računici CIES - vrijedniji od trojice najtalentovanijih igrača koje Partizan ima u ovom trenutku.
Naravno, ove brojke ne odražavaju stvarno stanje na tržištu - jer u fudbalskom svijetu postoji pravilo da je igrač skup onoliko koliko neko želi da plati. Različiti izvori mogli bi drugačije da analiziraju vrijednosti i cijene na tržištu, ali je zanimljivo vidjeti da u Superligi Srbije ima ovoliko mladih fudbalera koji su pravo blago na marketu. Do prije samo nekoliko godina hrvatska liga je u tom parametru bila daleko ispred srpske.
