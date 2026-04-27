"Kostov i Avdić će donijeti preko 50.000.000 evra": Mamić trljao oči zbog Zvezdine djece na derbiju

"Kostov i Avdić će donijeti preko 50.000.000 evra": Mamić trljao oči zbog Zvezdine djece na derbiju

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Zdravko Mamić smatra da će Crvena zvezda na osnovu transfera, bonusa i procenata od Adema Avdića i Vasilija Kostova zaraditi preko 50 miliona evra.

Zdravko Mamić o transferima Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je osvojila devetu uzastopnu titulu u Superligi Srbije i to pobjedom nad Partizanom (3:0) na stadionu Rajko Mitić. Veoma važne uloge na tom meču imali su najtalentovaniji igrači crveno-bijelih, vezni fudbaler Vasilije Kostov i lijevi bek Adem Avdić - momci od kojih se očekuje da u narednim godinama napune kasu kluba.

Već sada je jasno da će Zvezda prodati Vasilija Kostova samo ukoliko ponuda bude desetak miliona veća od klupskog rekorda koji je na početku ove sezone odlaskom u Bornmut postavio Veljko Milosavljević. Potraživaće crveno-bijeli i više od 35 miliona evra za Kostova, a Zdravko Mamić tvrdi da će slično biti i sa Ademom Avdićem zbog kojeg je tokom derbija trljao oči.

"Gledajući sinoć utakmicu Crvene zvezde i Partizana, trljao sam oči kad je u kadru bio mali Avdić. Pitao sam se vidim li dobro. Koliko je momak zrelo i odgovorno odigrao na zahtjevnoj poziciji. Svaka čast. Osim njega, moram da pohvalim i Vlasilija Kostova. To će sigurno biti jedan od najvećih izlaznih transfera sa ovih prostora. Mislim da će Kostov i Avdić, sa bonusima i procentima zbirno donijeti Zvezdi više od 50.000.000 evra. Crvena zvezda je podigla granicu, igrače više ne da jeftino, sada je i ona kao nekada Dinamo naučila kupce da je njen butik skup. I ja joj na tome čestitam", rekao je Zdravko Mamić za "Sportinjo".

Godinama je Zdravko Mamić formirao politiku Dinama iz Zagreba na tržištu i u tome mu nije bilo ravnog u regionu. Birao je prave trenutke za odbijanje ponuda i prodaju igrača, a sada savjetuje Crvenu zvezdu i Zvezdana Terzića kako da se ponašaju u bliskoj budućnosti. 

"Nema polemike je li pravo vrijeme za prodaju ili nije. Terzić je tačno prekopirao model grupacije Red Bula ili ono što je Dinamo radio. Praviš igrače i živiš od njihove prodaje. Hajde da pojednostavimo - trenutno, Avdić i Kostov su odlični igrači, koji će sigurno biti još bolji, ali nisu pojačanje koje pravi razliku u evropskoj Crvenoj zvezdi. Dakle, onda ih je bolje prodati, pa od tog novca živjeti i dovesti igrače koji jesu pojačanja. Takav je zakon tržišta, kad dobijete dobru cijenu - prodajete, nema mnogo filozofije", ispričao je Mamić.

Crvena zvezda je u bliskoj prošlosti prodala Veljka Milosavljevića za 15 miliona evra, Andriju Maksimovića za 14 miliona evra, Nasera Đigu za 12 miliona evra, Strahinju Erakovića i Jovana Miloševića za po osam miliona, Kostu Nedeljkovića za 7,6 miliona evra, In Bom Hvanga i Osmana Bukarija za po sedam miliona evra, Ognjena Mimovića za 6,7 miliona evra, Marka Stamenića za 5,5 miliona evra, pa Aleksu Damjanovića, Lazara Jovanovića i Marka Lazetića za po pet miliona evra... Nema sumnje da će velikih transfera biti i u budućnosti.

