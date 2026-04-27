Ovako se slavilo u svlačionici Zvezde: Dejan Stanković uletio među igrače i napravio šou

Pogledajte snimke slavlja iz svlačionice Crvene zvezde poslije osvajanja šampionske titule.

Crvena zvezda je pobijedila Partizan 3:0 u 179. "večitom" derbiju i tako je došla do devete uzastopne titule, inače 37. u svojoj istoriji i fudbaleri su to dobro znali kako da proslave.

Na kanalima na društvenim mrežama Crvene zvezde pojavili su se i snimci slavlja iz svlačionice, gdje smo vidjeli da su svi igrači obukli "slavljeničke majice" sa brojem "37", pa je uslijedila proslava u svlačionici. Igračima se u slavlju pridružio i trener Dejan Stanković, kao i ostatak njegovog stručnog štaba. Pogledajte kako je to izgledalo:

Takođe, poslije toga je Dejan Stanović otišao i u ložu gdje je šampionsku titulu proslavio sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem, kome se takođe i zahvalio za "jaka leđa" i podršku koju je imao do sada.

Podsjetimo, Crvena zvezda je osvajanjem titule stekla pravo da se takmiči u kvalifikacijama za Ligu šampiona gdje je čeka više nego izazovan put. Definitivno su raspršene nade da će se direktno kvalifikovati za grupnu fazu, pa je čeka zadatak gdje mora da "izbaci" čak tri tima i već znamo ko bi to mogao da bude.