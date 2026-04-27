Odlična je Zvezda, ali fali još za Ligu šampiona: Bez ovih pojačanja ne smije da krene u Evropu

Zvezda planira renoviranje tima za Ligu šampiona: odbrana, vezni red i napad su ključne tačke za poboljšanje.

Crvena zvezda je pobijedila Partizan 3:0 u 179. "vječitom" derbiju i na taj način je i zvanično osvojila šampionsku titulu, devetu u nizu. Iako posao za ovu sezonu još nije završen, pošto se Zvezda nada "duploj kruni", dio fokusa prebacuje se polako sada na narednu takmičarsku godinu i plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

Već sada u Zvezdi znaju da će morati da krenu od drugog kola kvalifikacija, što znači da će biti potrebno da izbace tri ekipe na putu ka eliti, a da bi se to dogodilo potrebno je dodatno učvrstiti tim i pronaći adekvatna pojačanja.

"Malo je nezahvalno da pričam o imenima, to je grupa od 25 momaka, neko može da shvati pogrešno. Hoću da ih držim čvrsto, blizu sebe, pa ćemo poslije na kraju sezone zajedno s klubom. Mi već radimo na tome i donijećemo odluke koje su za dobrobit kluba i ekipe", rekao je Dejan Stanković posle utakmice s Partizanom, čime je jasno stavio do znanja da će se Zvezda ozbiljno pripremiti za narednu sezonu u Evropi.

Dakle, šta je to spremila Zvezda, odnosno šta na umu imaju Stanković, Mrkela, Marin i Terzić oko novog tima?

Da li je odbrana spremna?

Crvena zvezda je najviše problema tokom prethodnog ljeta imala u odbrani kada je totalno renovirala zadnju liniju i usput je bila primorana da "pravi" nove tandeme. Da li će tako biti i ovoga puta? Manje je izvjesno. Očekuje se da Zvezda otkupi Erakovića od Zenita, kao i da u ekipi ostanu Učena i Veljković, dok će u ekipu doći još jedan novi štoper umjesto Rodrigaa, pa će se polako boriti za ulogu.

S obzirom na to da će Zvezda tokom kvalifikacija igrati i sa dvojicom i trojicom štopera, Stankoviću je potreban neko ko može brzo ekspresno da se prilagodi na ovakve zahtjeve, odnosno da "šeta" između dvije formacije što nije tako jednostavno.

Lakše će biti uz stabilnog golmana Mateuša Magaljaeša - koji je planiran za ostanak - dok najveća dilema ostaje oko bekova. Bili su ključni u ovoj sezoni Crvene zvezde, maestralno je igrao desno Seol, a lijevo prvo Tiknizjan, pa Avdić, pa će biti vrlo zanimljivo vidjeti da li na "Marakani" mogu da odole ponudama za svu trojicu.

Za sada se može čuti da Zvezda planira da sačuva svu trojicu makar do završetka plej-ofa Lige šampiona, poslije čega bi možda nekoga od njih prodala - i dovela neke od igrača koji su na spisku pojačanja. Između ostalog, priča se već dugo o povratku Alekse Terzića i Ognjena Mimovića, dok ne treba zaboraviti i da sada već iskusni Mihailo Ristić ostaje bez ugovora u Selti iz Viga.

Vezni red treba "svježu krv"

Crvena zvezda ne smije da ponovi grešku od prošlog ljeta kada je žuti karton Radeta Krunića "okrenuo" čitave kvalifikacije. Zato je Zvezdi potreban igrač koji bi mogao adekvatno da ga zamijeni kada je to potrebno, a ono što smo vidjeli ove sezone od Bađa i Hendela ne obećava.

Zbog toga treba očekivati da Hendel bude i prvi igrač Crvene zvezde koji će ovog ljeta završiti na transfer-listi, dok Bađo, koji se nije uklopio u tim, možda veću šansu ima kroz dobre pripreme, eventualno pozajmicu.

Da li će ta svježa krv biti opet mlađi igrač ili će se Zvezda osloniti na iskustvo? Vjerovatnije je ovo drugo, pošto je reprezentativac Nemanja Gudelj na korak od ispadanja iz La Lige sa Seviljom, što bi moglo da ubrza njegov dolazak na "Marakanu". Ne treba ipak i dalje otpisivati i dolazak mladog Vasilija Novičića iz IMT-a, koji je i te kako interesantan čelnicima Zvezde, s tim da postoji bojazan da je njegova cijena već nadmašila kupovne mogućnosti srpskog šampiona. Makar u domaćim okvirima.

Ne treba naravno zaborativi Timija Maksa Elšnika, koji sa svakom novom partijom ima sve manje šanse da ode iz Zvezde, prosto zbog pouzdanosti koju uliva.

Tu su još talentovani Vasilije Kostov koga će Zvezda pokušati takođe da zadrži do kraja kvalifikacija, ali to neće biti lako jer se za njega nudi i preko 20 miliona evra, pa klubovi nemaju strpljenja da čekaju kraj ljeta. U njegovom slučaju Zvezda može da dopusti sebi i da ga proda ranije, pošto se svi nadaju da će Mirko Ivanić biti spreman poslije višemjesečne pauze.

Šta s krilima i napadom?

I ovde treba očekivati dosta renoviranja. Znamo da Nemanja Radonjić odlazi jer je precrtan, da Zvezda ne računa ni na Milsona i Babiku koji su pozajmljeni, što ostavlja mnogo prostora Dejanu Stankoviću za angažovanje novih igrača, posebno kada se zna da je Aleksandar Katai "manje upotrebljiv u Evropi".

Na desnom krilu pored Ovusua i Zarića treba očekivati još jednog igrača, kao i na lijevom gdje Zvezda praktično ima samo Vladimira Lučića (spominje se Filip Kostić iz Juventusa). Opet, vidjećemo koliko je to urgentno Zvezdi, pošto planira da igra i bez klasičnih krila u 3-5-2 formaciji, tako da bi igrači pomenutog profila možda mogli da se angažuju tek poslije kvalifikacija za Ligu šampiona.

Što se tiče napadač, Džej Enem će biti otkupljen, a Marko Arnautović će ostati u Zvezdi, dok bi Bruno Duarte trebalo da ode i umjesto njega stići će jedan mlađi napadač. Ni tu ne bi smjelo da se pogriješi, onda sve krene nizbrdo...

