"To su moja djeca, mlađa braća": Zvezda uz baklje, pjesmu i zagrljaje proslavila titulu

Goran Arbutina
Crvena zvezda je proslavila devetu uzastopnu titulu pobjedom nad Partizanom, uz pjesmu i zagrljaje. Dejan Stanković ističe poseban odnos sa igračima.

Crvena zvezda je pobijedila Partizan 3:0 (1:0) i tako je došla do devete uzastopne šampionske titule, svoje 37. u istoriji. I ovoga puta napravila je ogromnu razliku u odnosu na najvećeg rivala - trenutno je Partizan na 17 bodova manje - s tim da ipak treba da se podsjeti da je u 2026. godinu ušla sa "minus jedan".

Ekipu je definitivno prodrmala promena trenera, jednostavno su igrači djelovali motivisanije kod Dejana Stankovića, što i nije neko veliko iznenađenje kada se zna da upravo svoj dosadašnji trenerski uspjeh i gradi na dobrom odnosu sa igračima.

Tako je poslije meča hvalio svoje miljenike, prije svih "legionare" Aleksandra Kataija i Mirka Ivanića sa kojima je i najviše slavio pod sjevernom tribinom, dok je imao lijepe riječi da uputi i Marku Arnautoviću, Timiju Maks Elšniku, Radetu Kruniću, pa onda i onim ipak najmlađim -  Kostovu, Avdiću...

"Ne mogu to da lažem, odnos koji imam sa Mićom i Saletom nije trener - igrač. Mi smo ostali u kontaktu i kada sam otišao iz Zvezde. Zadovoljstvo je raditi, iako Miću nismo imali ovih pet mjeseci. Sale Katai i taj elan, ne znam da li će Zvezda u skorije vrijeme imati takvog igrača. Srce mi je mirno i puno. Gajim posebne emocije prema njima. Sale i Mićko su moja djeca, mlađa braća", rekao je Dejan Stanković.

Uslijedili su pjesma, zagrljaji i osmesi ispod sjeverne tribine, uz po koju zapaljenu baklju, da se obilježi još jedna šampionska titula na stadionu "Rajko Mitić".

Već od danas kreću ozbiljne pripreme za narednu sezonu u kojoj Zvezda hoće da nastavi dominaciju.

