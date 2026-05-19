Ludačka trojka Vembanjame najavila brejk: Centar od 224 centimetra pogodio kao Kari za muk u dvorani

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Viktor Vembanjama pogodio je nestvarnu trojku za izjednačenje u prvom produžetku, pa je poslije toga srušio Oklahomu.

Pravi spektakl viđen je u Oklahomi gdje je San Antonio poslije dva produžetka napravio brejk i poveo u plej-of seriji finala Zapada - 122:115. Nezaustavljiv je bio Viktor Vembanjama koji je dao nestvarnu trojku za izjednačenje u prvom produžetku. Malo ko bi se usudio uopšte da proba takav šut u tom momentu meča.

Tanderi su na 27 sekundi prije kraja imali tri poena prednosti poslije zakucavanja Šeja Gidlžesa-Aleksandera, lopta je došla do Vembanjame koji se nalazio blizu centra terena, skoro pa na grbu Oklahome. Odlučio je odatle da šutira i pogodio savršeno. Uslijedio je tajm-aut, a Džajlin Vilijams je promašio šut za pobjedu.

U drugom produžetku je Vembanjama dao devet, Dilan Harper pet poena i to je bilo dovoljno da padne Oklahoma. Nestvarni Vembi je proveo 49 minuta na parketu i za to vrijeme imao nestvarnu statistiku - 41 poen, 24 skoka (devet u napadu) i tri asistencije.

