Udarac u lice koji je riješio meč: Vembanjama je zbog ovoga morao da leti napolje

Goran Arbutina
Minesota je izjednačila seriju na 2:2 zahvaljujući isključenju Viktora Vembanjame.

Izvor: Chaz NBA/Youtube/Printscreen

Viktor Vembanjama je isključen poslije samo četiri minuta utakmice i na taj način je "pomogao" Minesoti da dođe do pobjede 114:109 protiv San Antonija prethodne noći. Samim tim, Minesota je izjednačila rezultat u seriji na 2:2, što je malo ko očekivao s obzirom na to koliko povrijeđenih igrača ima trener Kris Finč.

Vembanjama je u borbi za posjed laktom udario u lice Naza Rida, što je poslije pregledanja snimka označeno kao faul za isključenje, s tim da mladom košarkašu iz Francuske u prvi mah nije bila jasna sudijska odluka. 

Bez njega na parketu malo ko je očekivao da Spursi mogu nešto, ali su su se zapravo jako dobro držali i izgubili su u drami. Veći doprinos dali su bekovi, tako da su Foks i Harper dali po 24 poena, Kesl je dodao još 20, ali nije bilo one uobičajene defanzivne mirnoće kao kada je Vembanjama u reketu.

Minesotu je predvodio Edvards sa 36 poena, Naz Rid je ubacio 15, Mekdenijels 14, a dvocifreni su bili još Rendl sa 12, Gober sa 11 i Dosunmu sa 10 poena.

Prethodne noći vidjeli smo inače još jednu "metlu" u ovom plej-ofu. Niksi su pobijedili Filadelfiju 144:114 i tako sa 4:0 ostvarili plasman u finale Istoka, gde čekaju boljeg iz duela Detroita i Klivlenda. Tamo je trenutno 2:1 za Pistonse i sve je izvjesnije da ćemo njihov duel gledati u finalu.

