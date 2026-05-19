Maja Ognjenović (41) se vratila u reprezentaciju: Srbija dobila najveće pojačanje

Selektor Zoran Terzić računa i na Maju Ognjenović za reprezentaciju Srbije.

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije imaće veoma zgusnut raspored tokom ljeta, a selektor Zoran Terzić zbog toga je morao pažljivo da sklapa tim na koji će računa. Iskusni strateg odredio je na koje igračice će računati za obaveze u Ligi nacija, a najvažnija informacija je da se na spisku nalazi i Maja Ognjenović (41), dugogodišnji kapiten nacionalnog tima i jedna od najboljih odbojkašica u istoriji Srbije.

Ognjenović nije počela pripreme sa ostatkom tima, ali je to sasvim očekivano imajući u vidu njenu izuzetno napornu klupsku sezonu. Maja će imati vremena da se odmori prije nego što se priključi timu, a vidjećemo kada će se to desiti i kakav plan je postignut u dogovoru sa selektorom za kojeg se zna da je i ranije uspijevao da izvuče maksimum iz jednog od najboljih tehničara evropske odbojke.

Ovog puta je vjerovatno baš saradnja sa Zoranom Terzićem bila razlog da Maja Ognjenović još jednom razmisli o reprezentativnoj penziji, a zatim pristane na povratak u nacionalni tim. Terzić i Ognjenović su u gotovo svim najvećim uspjesima ženske odbojkaške reprezentacije učestvovali zajedno. Ovo je spisak selektora Terzića:

Tehničari: Maja Ognjenović, Slađana Mirković, Marija Miljević, Rada Perović, Ana Jakšić,

Korektori: Tijana Bošković, Vanja Bukilić, Tara Taubner, Mina Mijatović, Anja Zubić,

Libera: Bojana Gočanin, Stefana Pakić, Aleksandra Jegdić, Milica Medved,

Blokeri: Mina Popović, Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Minja Osmajić, Maša Kirov, Jelena Delić, Ljubica Milojević, Ana Malešević, Nataša Čikuc - Dins,

Primači: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Jovana Cvetković, Nina Čajić, Nađa Antonović I Ana Mihajlović.

Kakvu karijeru ima Maja Ognjenović?

Legendarna Maja Ognjenović počela je karijeru u Crvenoj zvezdi, a zatim igrala u Rumuniji, Italiji, Turskoj, Grčkoj, Poljskoj i Rusiji, uz napomenu da je u Turskoj i Italiji promijenila veliki broj timova. Reprezentativka je postala još tokom državne zajednice Srbije i Crne Gore, a kasnije je sa Srbijom osvojila neke od najvažnijih trofeja u karijeri.

Sa reprezentacijom Srbije Maja Ognjenović ima srebro na Olimpijskim igrama 2016. godine i bronzu na Olimpijskim igrama 2021. godine, zlato sa Svjetskog prvenstva 2018. godine i bronzu sa Svjetskog prvenstva 2006. godine, dva zlata, tri srebra i bronzu sa evropskih prvenstava, srebro sa Svjetskog kupa, tri zlata i bronzu iz Svjetske lige...