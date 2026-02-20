logo
Valančijunas dobio lakat u glavu, pa napravio haos: Petorica ga držala, jedva ga smirili

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Snažni centar Jonas Valančijunas bio je spreman da se obračuna sa cijelim timom Klipersa.

Jonas Valančijunas htio da se tuče sa igračima Klipersa Izvor: Chaz NBA/Youtube/Printscreen

Košarkaši Denvera poraženi su od Los Anđeles Klipersa poslije velike drame sa 115:114, a tokom čitavog meča je atmosfera na terenu bila "zapaljiva". Centar Nagetsa Jonas Valančijunas je tokom posljednje dionice ušao u klinč sa igračima protivničkog tima, držale su ga sudije, saigrači i na kraju je morao na "hlađenje".

Sve se dogodilo prilikom borbe na skoku, Benedikt Maturin i Kris Dan su ga izgurali, a onda je došlo do velikog haosa na terenu. Litvanac je hteo da se fizički obračuna sa rivalima, pa su morali da se uključe i ostali akteri utakmice.

Snažni centar je bio spreman da se potuče sa čitavim timom, a sve je zakuvao Konan Niderhauzer koji ga je udario laktom u glavu i odgurnuo. To je bio više rvački zahvat nego košarkaški potez, ali se sve smirilo bez većih sankcija i incidenata. Tehnička je dosuđena Valančijunasu, Maturinu i Danu, dok je Niderhauzer prošao nekažnjeno.

Pogledajte kako se sve odigralo:

Valančijunas tuča
Izvor: Chaz NBA/Youtube

Valančijunas je meč završio sa šest poena i četiri skoka, dok je još jedna maestralna partija Nikole Jokića ostala uzaludna. Džamal Marej je bio veliki tragičar jer je promašio jedno od tri slobodna bacanja koje je iznudio na šutu za tri poena i propustio šansu da izbori produžetke.

Jokić je bio najefikasniji sa 22 poena, 17 skokova i 6 asistencija, pratio ga je Marej sa 20 poena i po osam skokova i asistencija.Zapaženi su bili Brus Braun sa 19, kao i Džulijan Strouter i Kem Džonson sa po 18 poena. Što se tiče Klipersa, predvodio ih je Benedik Maturin sa 38 poena, dok je Kavai Lenard dodao 23.

Tagovi

Jonas Valančijunas NBA liga Denver

