"Niko ne može da mi zabrani da to kažem o Vujoševiću": Lalatovića iznenadili aplauzi u Humskoj

Autor Bojan Jakovljević
Nenad Lalatović je poslije poraza od Partizana pričao o ovacijama koje je dobio u Humskoj i o izjavi koju je dao o Dušku Vujoševiću.

Nenad Lalatović Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Novi Pazar je izgubio od Partizana u Humskoj (2:1) i tako je bez pobjede u Superligi još od 9. marta. Nenad Lalatović je poslije meča razgovarao sa novinarima i nije se složio sa konstatacijom da ih je tim Srđana Blagojevića nadigrao na svom terenu.

"Ne bih rekao da nas je Partizan nadigrao, oni su bili bolji u prvom, mi u drugom, tako sam vidio utakmicu. Sudija je pred kraj sudio malo kako je sudio, da zaštiti Partizan. Uplašio se da ne izjednačimo. Iz naše greške su dali gol, znali smo da je Polter ta martinela. Oni su bili bolji u prvom, mi u drugom, bili smo blizu tog boda. Partizanu želim da ostane drugi. Nama je teško. Primili smo samo dva gola kada sam tek došao, onda kao da nas je neko ukleo, dolaze povrede i to je mnogo i za Partizan i Zvezdu, ne za Pazar. Nas nije bilo dovoljno zbog povreda", počeo je Lalatović.

Za razliku od nekih prethodnih mečeva, ovog puta je na stadionu Partizana dočekan aplauzima i ovacijama.

"Navikli ste na vrijeđanje? Iznenadili su me pozitivno, ne znam šta je bilo ljudima. Šalim se. Da zaslužim i ja da mi kažu nešto pozitivno", nasmijao se Lalatović.

"O Dušku i Željku sam to rekao jer ih poštujem"

Na kraju je upitan za izjavu koju je dao o Dušku Vujoševiću poslije njegove smrti i na to da je možda zbog toga došlo do "zakopavanja ratnih sjekira" između navijača crno-bijelih i njega.

"Znate kako, meni niko ne može da zabrani da pohvalim nekoga, kao što sam hvalio Željka Obradovića i pričao šta mislim o njemu. Cijela srpska košarka je pogođena smrću Duška Vujoševića, ono što mislim i kažem, niko ne može da mi zabrani. Ja sam njega jako cijenio kao čovjeka i trenera, njegov rad. Ne treba trošiti riječi o njemu. Nisam to govorio da bih zakopao ratne sjekire. Ja poštujem jako i Duška Vujoševića i Željka Obradovića, to su sjajni treneri", zaključio je Lalatović.

